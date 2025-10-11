Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Të paktën 151 trupa palestinezë të vrarë në Gaza, si dhe 72 të plagosur, janë sjellë në spitale gjatë ditës së kaluar, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Hamasi dhe fraksionet e tjera palestineze thonë se çdo vendim mbi të ardhmen e qeverisjes së Gazës është “një çështje e brendshme” pasi armëpushimi në territor vazhdon.
Kryebashkiaku i Khan Younis thotë se 85 përqind e guvernatorit është shkatërruar nga sulmet izraelite, duke shtuar se rreth 400,000 ton rrënoja duhet të hiqen nga rrugët e qytetit.
Zyra e Medias në Gaza thotë se 5,000 operacione publike janë kryer pasi armëpushimi hyri në fuqi për të përmirësuar jetën e palestinezëve në enklavë.
Një person është vrarë dhe shtatë të tjerë janë plagosur në sulmin e fundit të Izraelit në Libanin jugor.
Kolonët izraelitë sulmuan fermerët në qytetin az-Zawiya, në perëndim të guvernatorit Salfit në Bregun Perëndimor të pushtuar, dhe i detyruan ata të largoheshin nga tokat e tyre. /mesazhi