Ja një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Autoritetet në Gaza thonë se trupat e dhjetëra palestinezëve të mbajtur në paraburgim izraelit që u kthyen në enklavë këtë javë shfaqin shenja torture, duke përfshirë varje dhe shenja litari, duar dhe këmbë të lidhura, dhe të shtëna me armë zjarri nga afër.
Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës thotë se deri në 70 milionë ton rrënoja dhe mbeturina janë të mbushura me territor pas bombardimeve dyvjeçare të Izraelit.
Një zëdhënës i UNICEF-it i tha Al Jazeera-s se Izraeli duhet të rihapë kalimet në Gaza për të lejuar që ndihma e nevojshme urgjentisht të arrijë te palestinezët, përfshirë mijëra fëmijë që vuajnë nga kequshqyerja.
Izraeli ka kryer një seri sulmesh ajrore dhe me dronë në të gjithë Libanin, me ushtrinë izraelite që pretendon se ka synuar “infrastrukturën e Hezbollahut” në Luginën Bekaa dhe Libanin jugor.
Hamasi kthen eshtrat e dy robërve të tjerë izraelitë, por pranon se do të ketë nevojë për pajisje dhe ndihmë të specializuar për të gjetur trupat e varrosur ende nën rrënoja.
Dy vëllezër nga familja Abu Mustafa janë vrarë sot pas një sulmi ajror të ushtrisë izraelite në zonën lindore të qytetit Khan Yunis, në jug të Rripit të Gazës.
Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 67,967 njerëz dhe ka plagosur 170,179 që nga tetori 2023. /mesazhi