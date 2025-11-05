Ja një përmbledhje e zhvillimeve të sotme në Lindjen e Mesme

Izraeli vazhdoi sulmet sporadike dhe vdekjeprurëse në të gjithë Gazën, ndërsa palestinezët vazhduan të kërkonin ushqim mes hyrjes së kufizuar të ndihmës humanitare në enklavë.
Hamasi shpëtoi dhe dorëzoi trupin e një pengu izraelit. Izraeli konfirmoi dorëzimin, por ende nuk e ka verifikuar identitetin e kufomës.
Ushtarët dhe kolonët izraelitë nisën një seri sulmesh në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë Nablusin dhe Ramallahin, duke arrestuar, sulmuar dhe kërcënuar palestinezët në shtëpitë dhe tokën e tyre.
Izraeli emëroi një prokuror të ri ushtarak pasi arrestoi zyrtarin e mëparshëm dhe një ish-këshilltar ligjor sepse një video e ushtarëve izraelitë që përdhunonin një të burgosur palestinez brenda një burgu u publikua në media vitin e kaluar.
SHBA-të thuhet se kanë qarkulluar një projekt-rezolutë midis anëtarëve të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për forcën ndërkombëtare të stabilizimit në Gaza, por Izraeli po përpiqet ta ndikojë atë, sipas mediave amerikane dhe izraelite.
Kolonët izraelitë sulmuan përsëri kompleksin e Xhamisë Al-Aksa nën mbrojtjen e ushtarëve dhe policisë. /mesazhi