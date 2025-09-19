Ja përditësimet më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Brazili ka paraqitur zyrtarisht një deklaratë ndërhyrjeje në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) në çështjen e ngritur nga Afrika e Jugut kundër Izraelit për shkelje të dyshuara të Konventës së Gjenocidit në Gaza.
Administrata amerikane po kërkon miratimin e Kongresit për t’i shitur Izraelit armë me vlerë gati 6 miliardë dollarë, sipas raporteve të medias amerikane.
Një burim mjekësor në Gazën qendrore thotë se një fëmijë nëntëvjeçar ka vdekur nga kequshqyerja, duke e rritur numrin e vdekjeve nga uria në enklavë në 441.
Presidenti palestinez Mahmoud Abbas do të flasë në takimin vjetor të UNGA-së në Nju Jork javën e ardhshme përmes videos, pasi SHBA-të ia revokuan vizën.
Kanadaja ka ndaluar grupin irlandez të repit Kneecap, i cili është i njohur për mbështetjen e tij ndaj Palestinës. /mesazhi
Ushtria izraelite po mobilizohet pranë zemrës së Qytetit të Gazës, duke detyruar dhjetëra mijëra palestinezë të dalin në rrugët bregdetare në një përpjekje për t’i dëbuar ata nga qendra kryesore urbane e Rripit, mes asaj që korrespondenti ynë në terren raporton si “vala më e rëndë” e sulmeve izraelite ndaj qytetit që nga fillimi i luftës.
Njerëzit në Qytetin e Gazës të rrethuar i tregojnë Al Jazeerës për sulme të pandërprera, duke përfshirë sulme nga dronë dhe avionë luftarakë dhe shpërthime nga robotë të telekomanduar, me ushtrinë izraelite që hedh në erë lagje të tëra ndërsa përparon.
Të paktën 43 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Rripin që nga agimi, përfshirë 26 persona në Qytetin e Gazës, thanë burime mjekësore për Al Jazeerën. /mesazhi