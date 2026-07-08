Ja pse e duam Shqipërinë dhe si Kina….

Dënimi me vdekje i një politikani për ryshfet dhe korrupsion
Një gjykatë në Kinën lindore ka dënuar me vdekje një ish-zyrtar të qytetit për pranimin e ryshfeteve prej më shumë se 2.2 miliardë juanësh, ose afro 300 milion eurosh, gjatë 30 viteve.
Yang Youlin, i cili mbajti pozicione të ndryshme në qytetin e Nanjingut nga viti 1993 deri në 2023, u dënua për përvetësim, abuzim me pushtetin dhe pastrim parash, dhe fitimet e tij të paligjshme arritën në një nga më të mëdhatë në vitet e fundit. 69-vjeçari përdori rolet e tij për të ndihmuar të tjerët të siguronin kontrata inxhinierike, transferime tokash dhe financim në këmbim të parave të gatshme dhe sendeve me vlerë, thanë mediat shtetërore.
Yang u hetua si pjesë e goditjes kundër korrupsionit të Presidentit Xi Jinping, e cila ka synuar gradat ushtarake dhe bankat e rangut të lartë, ndër sektorë të tjerë. Yang, i cili e kaloi pjesën më të madhe të karrierës së tij duke punuar në zhvillimin ekonomik dhe teknologjik në Nanjing, kreu krime me “natyrë jashtëzakonisht të rëndë” dhe “shkaktoi humbje jashtëzakonisht të mëdha për interesat e shtetit dhe popullit”, tha të hënën një gjykatë në qytetin Changzhou.
Që kur erdhi në pushtet, Presidenti Xi ka nisur një valë fushatash kundër korrupsionit, të cilat kritikët thonë se janë përdorur edhe si një mjet për të spastruar rivalët politikë. Dënimet me vdekje për krime të jakave të bardha, megjithatë, mbeten të rralla, megjithëse ato vendosen herë pas here, zakonisht kur rastet përfshijnë shuma të mëdha parash.
Për shembull, ish-shefi i financave Lai Xiaomin u ekzekutua në vitin 2021 për pranimin e 1.8 miliardë juanëve (ryshfet gjatë një periudhe 10-vjeçare. Li Jianping, një ish-zyrtar i Mongolisë së Brendshme, u ekzekutua në vitin 2024 për përvetësim dhe pranim ryshfetesh në total prej më shumë se tre miliardë juanësh.
Në shumë raste të tjera, gjykatat kanë vendosur dënime me burgim ose dënime me vdekje me kusht, të cilat ndryshohen në burgim të përjetshëm pas një periudhe të caktuar. Gjykatat gjithashtu kanë ulur dënimet në disa raste ku individët e dënuar raportuan autorë të tjerë. Megjithatë, ndërsa Yang u ofroi ndihmë të ngjashme autoriteteve, veprat e tij penale ishin aq “serioze” sa ndihma e tij “nuk ishte e mjaftueshme për të justifikuar një dënim më të lehtë”, tha gjykata e Changzhou. Yang u deklarua fajtor dhe “shprehu pendim në deklaratën e tij përfundimtare”, sipas mediave shtetërore. /tesheshi