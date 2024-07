Ja si ta kuptoni që po e teproni me kafenë

Kafeina është një nga ato “bekimet” e jetës pa të cilin vështirë se shumë njerëz hapin sytë në mëngjes apo nisin ditën në punë! Shumë persona e kanë kafenë pjesë të pandarë të jetës. Por, e dini që ka momente të ditës kur mund ta teproni me këtë pije? Disa sinjale të tilla si ritmi i shpejtë i zemrës, dhimbje koke apo djersitja mund të jenë shenjat se ju e keni tepruar me kafeinën.

Sa kafe mund të pimë në ditë?

Kafeina është një nga stimuluesit më të vjetër të njerëzimit. Për shkak të efektit që ka në zemër dhe në qarkullimin e gjakut, kur flitet për numrin e kafeve në ditë, fokusi është kryesisht tek efektet e kafeinës në presionin e gjakut dhe ritmin e zemrës.

Nëse gëzoni shëndet të mirë, 4-5 kafe në ditë të shpërndara në orare të ndryshme janë normale. Njerëzit me probleme të tensionit të lartë apo me presionin e gjakut, mund të pinë gjithashtu kafe, por jo në të njëjtën sasi. Mjeku Christian Enlgebert me bazë në Berlin thotë se te njerëzit e shëndetshëm, kafeja ka efekt pozitiv edhe në shëndetin e zemrës: tre studime kanë treguar se ka një përfitim në funksionin e zemrës kur pini kafe për një periudhë të gjatë kohe.

Çfarë ndodh nëse pimë shumë kafe?

Toleranca ndaj kafesë ndryshon në varësi të personave. Nëse jemi intolerantë ndaj kafesë, mund të keni këto efekte anësore:

Aritmi kardiake

Djersitje

Dhimbje koke

Dhimbje gastrike

Megjithatë, nëse pini shumë kafe gjatë ditës, mund të përballeni me këto pasoja:

Aritmi kardiake

Takikardi

Sa kafeinë ka në një filxhan kafe?

Përmbajtja mesatare e kafeinës në pijet me bazë kafeje ndryshon në varësi të përgatitjes, pjekjes dhe cilësisë së kafesë së përdorur.

Kafeja ekspres (një filxhan): 50/80 miligramë

Kafe e përgatitur me moka (një filxhan): 100/120 miligramë

Kafe amerikane (një filxhan i madh): 100/120 miligramë

Kapuçino (një filxhan mesatar): 70/80 miligramë

“Deri në 200 miligramë kafeinë në një dozë nuk krijon probleme shëndetësore”, thotë mjeku Engelbert. Në përgjithësi, nëse jeni me shëndet të mirë, doza ditore e toleruar e kafeinës është 300-400 miligramë.

Përfitimet nga kafeja:

Lehtëson tretjen

Stimulon metabolizmin

Rrit përqendrimin

Stimulon prodhimin e serotoninës dhe dopaminës

Rrit performancën sportive dhe atë në palestër

Falë antioksidantëve, mund të ndihmojë shëndetin e zemrës dhe të parandalojë disa sëmundje kronike.