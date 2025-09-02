Qeveria e Gazës thotë se një gazetare tjetër, Rasmi Salem, është vrarë në Gaza, duke e çuar numrin total të punonjësve të medias të vrarë në Rrip në 248.
Shtatë fëmijë ishin midis 11 personave të vrarë në një sulm izraelit në zonën al-Mawasi, ndërsa qëndronin në radhë për të mbushur ujë, sipas mbrojtjes civile të Gazës dhe Spitalit Nasser.
Një grup prej 365 rezervistësh izraelitë kanë njoftuar se nuk do të paraqiten në detyrë nëse thirren për të luftuar në operacionet tokësore të Izraelit në Qytetin e Gazës.
Ministria e Jashtme e Katarit ka thënë se Izraeli ende nuk i është përgjigjur propozimit të fundit për armëpushim për Gazën, i cili ishte pranuar nga Hamasi.
Policia e Mbretërisë së Bashkuar ka arrestuar pesë “zëdhënës kryesorë” për Defend Our Juries, një grup i cili ka bërë fushatë që qeveria britanike të revokojë ndalimin e saj terrorist ndaj Veprimit Palestinez.
Ministria e Shëndetësisë e Gazës regjistron 13 vdekje, përfshirë tre fëmijë, “për shkak të urisë dhe kequshqyerjes gjatë 24 orëve të fundit”, duke e çuar numrin total të vdekjeve të lidhura me urinë në 361, 130 prej të cilëve fëmijë.
Të paktën 105 palestinezë janë vrarë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi, përfshirë 53 në Qytetin e Gazës, sipas burimeve mjekësore që folën për Al Jazeera.
Ministri i Jashtëm Maxime Prevot ka njoftuar se Belgjika do ta njohë shtetin palestinez në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më vonë këtë muaj dhe po vendos sanksione ndaj Izraelit.
Palestinezët vazhdojnë të ikin nga forcat izraelite që po përparojnë në Qytetin e Gazës, ku rreth një milion njerëz ishin strehuar, edhe pse nuk ka më vend të sigurt për ta.
Izraeli ka vrarë të paktën 63,633 njerëz dhe ka plagosur 160,914 në luftën e tij në Gaza. /mesazhi
Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
