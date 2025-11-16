Një djalë që u qëllua për vdekje nga forcat izraelite të sigurisë më herët sot në kampin e refugjatëve Far’a ishte një nxënës i klasës së nëntë 15-vjeçar, thanë zyrtarët palestinezë të arsimit.
Fraksionet palestineze po i bëjnë thirrje Algjerisë – një anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KSKB) – të refuzojë planin për vendosjen e forcave të stabilizimit në Gaza.
KSKB është planifikuar të votojë nesër për një draft që do të lejonte afërsisht 20,000 trupa të huaja – të autorizuara për të përdorur forcën – për të siguruar kufijtë e Gazës, për të trajnuar policinë palestineze dhe për të çmilitarizuar policinë.
Këshilli i Tetorit, një grup që përfaqëson anëtarët e familjeve të robërve dhe të atyre që u vranë në sulmet e 7 tetorit të udhëhequra nga Hamasi, ka hedhur poshtë njoftimin e Izraelit më herët sot se një komitet hetimor i emëruar nga qeveria – në vend të një komisioni hetimor shtetëror – do të shqyrtojë ngjarjet e vitit 2023.
Një automjet ushtarak izraelit “qëllimisht” goditi një automjet transporti publik në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur dy palestinezë, thanë burime lokale për agjencinë e lajmeve Wafa. /mesazhi
Ja zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje
