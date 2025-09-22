Ja zhvillimet kryesore në Lindjen e Mesme gjatë natës

Izraeli vazhdoi të bombardojë Gazën, përfshirë Qytetin e Gazës, ku po kryen një sulm dhe pushtim intensiv, duke vrarë të paktën 68 palestinezë që nga agimi i së dielës.
Australia, Kanadaja, Portugalia dhe Mbretëria e Bashkuar janë bërë vendet e fundit që njohin Palestinën si shtet përpara një takimi të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, duke ushtruar presion të mëtejshëm mbi Izraelin dhe duke nxitur vrullin për një zgjidhje me dy shtete.
Ky veprim është mirëpritur nga udhëheqësit dhe OJQ-të palestinezë, të cilët gjithashtu bënë thirrje për hapa më konkretë që duhen ndërmarrë nga shtetet, duke përfshirë ndalimin e shitjes së armëve në Izrael.
Një sulm izraelit në qytetin jugor të Libanit, Bint Jbeil, ka vrarë pesë persona, përfshirë tre fëmijë, pavarësisht një armëpushimi të rënë dakord me Hezbollahun në nëntor të vitit të kaluar.
Zyra e Medias për të Burgosurit Palestinezë tha se të paktën 24 persona janë arrestuar nga forcat izraelite në agim në Bregun Perëndimor të pushtuar, ku ushtarët izraelitë kryejnë bastisje pothuajse të përditshme në qytete dhe fshatra.