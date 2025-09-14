Ja zhvillimet kryesore të ditës në Lindjen e Mesme këtë mëngjes

Katari do të presë një samit të udhëheqësve arabë dhe myslimanë të dielën dhe të hënën për të hartuar një plan veprimi pas sulmit “frikacak” të Izraelit në Doha dhe për të treguar solidaritet me shtetin ndërmjetës të Gjirit.
Shtetet e Bashkuara “nuk janë të kënaqura” për sulmet ajrore të Izraelit ndaj Hamasit në Katar, por sulmet nuk do ta ndryshojnë statusin e aleatit të Uashingtonit me Izraelin, tha Sekretari i Shtetit Marco Rubio.
Të paktën 62 palestinezë u vranë në sulmet izraelite në të gjithë Gazën që nga agimi, nga të cilët 49 vdiqën në Qytetin e Gazës të shkatërruar nga lufta.
Më shumë se 6,000 palestinezë në Gaza mbetën të pastrehë të shtunën për shkak të bombardimeve të pandërprera izraelite, tha agjencia e Mbrojtjes Civile.
Grupi kryesor izraelit që bën fushatë për lirimin e robërve të mbajtur në Gaza tha se kryeministri Benjamin Netanyahu është “pengesa” për t’i dhënë fund luftës dhe për lirimin e të rrëmbyerve.
UNRWA paralajmëroi se pushtimi i Qytetit të Gazës nga Izraeli po shkakton valë të reja masive zhvendosjeje, duke lënë mijëra familje të tjera pa një vend të sigurt. /mesazhi