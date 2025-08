Ja zhvillimet kryesore të së martës në Lindjen e Mesme

Të paktën 83 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në të gjithë Gazën, përfshirë 58 kërkues ndihmash.



OKB raportoi se afërsisht 28 fëmijë po vriten çdo ditë në Gaza për shkak të sulmeve izraelite dhe rrethimit të ndihmës humanitare.



Mbrojtja Civile Palestineze i bëri thirrje OKB-së dhe agjencive të ndihmës për “ndihmë dhe ndërhyrje urgjente” për të furnizuar enklavën me karburant për pajisje për të shpëtuar të plagosurit.



Ushtria izraelite tha se gjashtë vende kanë hedhur nga ajri 110 pako të tjera ndihme në enklavë, duke e çuar numrin total të pakove të hedhura nga ajri që nga 27 korriku në 785.



Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u takua me zyrtarë të lartë të sigurisë për të diskutuar opsionet e luftës, përfshirë pushtimin e plotë të Gazës.



Zëvendëspresidentja e Komisionit Evropian Teresa Ribera ka kritikuar raportet për përpjekjen e Netanyahut për të pushtuar plotësisht Gazën, duke e quajtur atë një “provokim të papranueshëm”.



Anëtari i Knessetit izraelit, Ofer Cassif, u hoq me forcë nga podiumi pasi citoi një shkrimtar izraelit i cili tha se ata nuk mund ta injoronin më gjenocidin e vazhdueshëm në Gaza.



Të paktën një person u vra në një sulm me dron izraelit që goditi një automjet pranë qytetit Brital në Liban.

Shefi i Hezbollahut, Naim Qassem, e paralajmëroi Izraelin kundër një lufte tjetër në shkallë të gjerë kundër Libanit, duke thënë se kjo do të çonte në një breshëri raketash hakmarrëse në të gjithë Izraelin.