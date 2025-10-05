Ja zhvillimet kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme

Izraeli vret 70 persona pavarësisht se Trump tha se ka “ndaluar bombardimet” e Gazës
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se e “vlerësonte” faktin që Izraeli kishte ndaluar bombardimin e Gazës për të lejuar një marrëveshje armëpushimi.
Hamasi tha në një deklaratë se sulmet e vazhdueshme ndaj enklavës vërtetuan se Izraeli po vazhdonte “krimet dhe masakrat e tij të tmerrshme” ndaj palestinezëve.
Në fjalimin e tij të parë që kur Hamasi pranoi propozimin e Trump, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se negociatorët do të punojnë për një afat kohor për lirimin e robërve.
Një burim diplomatik i informuar u tha kolegëve tanë në Al Jazeera Arabic se negociatat teknike për të zbatuar fazën e parë të planit të armëpushimit të Trump do të zhvillohen në Kajro të hënën.
Ministri i Sigurisë Kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, tha se ai dhe partia e tij Otzma Yehudit i thanë Netanyahut se do të largoheshin nga qeveria nëse Hamasi “mbetet në ekzistencë”.
Në një intervistë me agjencinë amerikane të lajmeve Axios, Trump tha se një nga qëllimet e tij në nxitjen e një marrëveshjeje armëpushimi ishte rehabilitimi i imazhit të Izraelit.
Adalah, një qendër ligjore për palestinezët në Izrael, tha se të paraburgosurit nga Global Sumud Flotilla janë ankuar për keqtrajtim në burgun Ktzi’ot.
Policia britanike arrestoi 355 persona për protestë në mbështetje të Palestinës Action, të cilën qeveria e Mbretërisë së Bashkuar e shpalli si një “organizatë terroriste” në korrik. /mesazhi