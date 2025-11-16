Sulmet izraelite brenda demarkacionit të “vijës së verdhë” të armëpushimit në Gaza goditën pranë qyteteve Khan Younis në jug dhe Gaza City në veri, ndërsa shkeljet e armëpushimit vazhdojnë.
Izraeli ktheu 15 trupa të tjerë palestinezë të ndaluar në Gaza, duke e çuar numrin total të të vdekurve të marrë që nga fillimi i armëpushimit më 10 tetor në 330.
Ushtarët nisën një seri inkursionesh në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke plagosur të paktën dy palestinezë dhe duke arrestuar 15 të tjerë.
Demonstruesit izraelitë dalin në rrugë për të nxitur qeverinë e ekstremit të djathtë të nisë një hetim shtetëror për sulmet e udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023 – diçka që kryeministri Benjamin Netanyahu deri më tani i ka rezistuar.
Libani planifikon të paraqesë një ankesë në Këshillin e Sigurimit të OKB-së për ndërtimin e një muri përgjatë kufirit të tij jugor që përshkon vijën jozyrtare të armëpushimit të mbështetur nga OKB midis dy vendeve. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme
