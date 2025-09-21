Të paktën 91 persona janë vrarë, përfshirë 76 në qytetin e Gazës, ndërsa ushtria izraelite vazhdon të bombardojë rëndë Gazën e shkatërruar nga lufta.
Brigadat Qassam të Hamasit kanë publikuar një “foto lamtumire” të 48 robërve që mbahen ende në Gaza, duke lënë të kuptohet rreziku potencial për ta për shkak të sulmit të vazhdueshëm të Izraelit në Qytetin e Gazës.
Katër udhëheqës të opozitës izraelite kanë formuar një aleancë të quajtur “blloku i ndryshimit” për të mposhtur Kryeministrin Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme.
Kreu i Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës denoncoi dëbimin me forcë të palestinezëve nga Qyteti i Gazës nga Izraeli, duke shtuar se qindra mijëra mbeten të bllokuar atje.
Mijëra izraelitë u mblodhën në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv për një tubim për t’i bërë thirrje qeverisë të sigurojë një marrëveshje për lirimin e të gjithë atyre që mbahen në Gaza.
Hamasi ka bërë thirrje për veprime ndërkombëtare mbi vrasjen e personelit mjekësor nga Izraeli, pasi vëllai dhe kunata e drejtorit të Spitalit al-Shifa u vranë.
Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, tha se bota nuk duhet të frikësohet nga Izraeli që ndërmerr veprime kundër luftës së tij në Gaza. /mesazhi
Ja zhvillimet kryesore të së shtunës në Lindjen e Mesme
