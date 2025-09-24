Ja zhvillimet më të fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Bombardimet izraelite kanë vrarë 85 persona në Gaza që nga agimi, me Kombet e Bashkuara që thonë se ushtria po “shkakton terror mbi popullsinë palestineze të Qytetit të Gazës dhe po detyron dhjetëra mijëra të largohen”.
Të paktën 12 persona, përfshirë dy fëmijë, janë vrarë në një sulm izraelit ndaj palestinezëve të zhvendosur që strehoheshin në një stadium në kampin e refugjatëve Nuseirat.
Ushtria izraelite thotë se një dron i lëshuar nga Huthët e Jemenit ka goditur një hotel në qytetin turistik jugor izraelit të Eilat. Të paktën 20 persona u plagosën, dy rëndë, në sulm.
OKB ka bërë thirrje për një hetim të pavarur mbi sulmet ndaj Flotiljes Global Sumud, duke thënë se kushdo që qëndron pas “shkeljeve” duhet të përballet me përgjegjësi.
Një fond pensionesh danez është bërë i fundit që largohet nga asetet dhe kompanitë shtetërore izraelite për shkak të shqetësimeve për të drejtat e njeriut, sipas agjencisë së lajmeve Reuters.
Të paktën 15,600 pacientë, përfshirë 3,800 fëmijë, po presin për evakuim mjekësor nga Gaza për të marrë kujdes shpëtues jashtë enklavës së rrethuar, thotë kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.
Mbreti Felipe VI i Spanjës i ka bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të veprojë për të ndaluar menjëherë masakrën në Gaza, në një fjalim para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në Nju Jork.
Qindra protestues janë mbledhur në aeroportin Ben Gurion të Tel Avivit për të demonstruar kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu ndërsa ai niset për në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në Nju Jork. /mesazhi