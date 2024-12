Jaguar së shpejti do të ndalojë së prodhuari vetura

Jaguar ndërmori një hap shumë të rrezikshëm dhe vendosi të ndalojë prodhimin e gamës aktuale përpara ardhjes së modeleve të reja.

Jaguar së shpejti do të jetë një prodhues jo i veturave. Modelet I-Pace dhe E-Pace janë ende në prodhim për disa javë të tjera, F-Type, XE dhe XF tashmë janë ndërprerë. Mbetet vetëm F-Pace, i cili do të ndërpresë prodhimin në fillim të vitit të ardhshëm. Dhe pastaj duhet të vijë modeli elektrik.

Por këtu nisin problemet, sepse modeli elektrik nuk vjen. Gjegjësisht, premiera e modeleve elektrike do të bëhet vetëm pas dy vitesh, mësoi autocar britanik.

Njeriu i parë i Jaguar Land Rover, Adrian Mardell, konfirmoi se i pari nga tre modelet elektrike është ende në testim dhe nuk do të dalë në shitje deri në verën e vitit 2026.

Është e lehtë të konkludohet se pas mbylljes së F-Pace Jaguar do të ketë një pushim më të gjatë deri në ardhjen e një produkti të ri. Disa tregje do të ofrojnë modele aksionesh, ndërsa të tjera ka të ngjarë të kenë sallone boshe.

Dhe ne do të shohim se çfarë do të vijë në fund të vitit, kur është planifikuar premiera e konceptit, i cili do të lindë rivalin e ardhshëm të Porsche Taycan.

Kujtojmë, edhe pse Jaguar nuk ka qenë asnjëherë i lirë, me politikën e re të biznesit bëhet edhe më i papërballueshëm, fillimisht nga mungesa e furnizimit, e më pas nga rritja e çmimeve. Po, Jaguar dëshiron të hyjë në vendin ku janë ulur markat si Bentley.