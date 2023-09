Jaguar thuhet po punon për një sedan luksoz XJ tërësisht elektrik

Një sedan tërësisht i ri, plotësisht elektrik, më luksoz dhe më i madh i tipit Jaguar XJ do të debutojë pas vitit 2025, sipas një raporti nga Autocar, duke cituar një burim të njohur me këtë çështje.

Vetura elektrike tërësisht e re do të jetë pjesë e portofolit të rinovuar që do të përfshijë një SUV të madhësisë Bentley Bentyaga me emetime zero dhe veturë luksoze me katër vende, transmeton Telegrafi.

Sipas burimit, të tre EV-të e reja do të ketë shasinë me lëvizje me të gjitha rrotat, timon me katër rrota dhe karikim të shpejtë DC që do të mundësonte një rimbushje prej 10 deri në 80 për qind në 13 minuta.

Detajet e reja sugjerojnë se rrezet e tyre do të jenë midis 619 dhe 764 kilometrave me një karikim të plotë.