Japoni, mijëra peshq të ngordhur dalin në breg

Mijëra peshq të ngordhur në qytetin Hakodate të rajonit verior japonez Hokkaido, dolën në breg, transmeton Anadolu.

Sipas lajmit të televizionit shtetëror të Japonisë (NHK), një qytetar i njoftoi zyrtarët lidhur me peshqit e ngordhur.

Më pas është kryer një hetim nga autoritetet e rajonit. Në kuadër të kësaj janë vlerësuar masat që duhen marrë dhe çfarë duhet bërë me peshqit e ngordhur.

Nga Shoqata e Peshkimit “Toi” bënë të ditur se edhe më parë kanë ndodhur raste të ngjashme, por është e rrallë që kjo sasi peshku të dilte në breg.

Eksperti për organizmat detarë nga Universiteti Hokkaido, Mitsuhiro Nakaya tha se përderisa ra temperatura e ujit të detit në rajon, peshqit migruan në pjesën jugore të Hokkaidos.

Mitsuhiro shprehu mundësinë që peshqit në fjalë mund të jenë ndjekur nga delfinët ose tonët. “Një numër i madh i peshqve dolën në breg, por kjo nuk do të ketë ndikim të madh në ekosistem”, tha ai.

Today, a large number of dead fish were found washed ashore in Hokkaido, Japan. Is it related to Japan’s nuclear contaminated water discharge into the sea?#japannuclearwater pic.twitter.com/RpkQecAxvP

