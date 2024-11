Të paktën 95 persona janë vr’arë në Ga’za që nga agimi

Siç raporton Aljazeera, një sulm izraelit goditi dy shtëpi pranë kampit të refugjatëve Nuseirat në Gaza qendrore. Numri i të vdekurve nga ai sulm tani është rritur nga nëntë në 16.

Burime mjekësore i thanë Al Jazeeras se sulmet ajrore izraelite vranë të paktën 95 njerëz që nga agimi i sotëm, shumica dërrmuese në veri të Rripit.

Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 43,204 palestinezë dhe ka plagosur 101,641 që nga 7 tetori 2023 – shumica fëmijë dhe gra. Të paktën 10,000 trupa besohet se janë varrosur nën mbeturinat e mëdha në territorin e goditur.

Scenes from the massacre that took place a short while ago in my area near us in northern Nuseirat, which left more than 16 martyrs and dozens wounded.. This is how we live every day in Gaza😔 pic.twitter.com/KsvNrdhuX2

