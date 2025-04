Truecaller arrin 450 milionë përdorues

Kompania tha se në 10 muajt e fundit janë shtuar 50 milionë përdorues ndërsa që prej fillimit të 2025 afro 15.5 milionë përdorues.

Aplikacioni i indentitetit të thirrjeve Trucaller tha se ka kaluar 450 milionë përdorues në fillim të kësaj jave.

India ka numrin më të lartë të përdoruesve të aplikacionit ndërsa CEO i kompanisë Rishit Jhunjhunwala, një indian, u promovua në këtë rol.

Kompania tha se gjatë gjithë tremujorit të katërt 2024, ajo mbajti një bazë aktive përdoruesish prej afro 430 milionë përdoruesish.

Kompania pati rezultate pozitive për tremujorin që përfundon në dhjetor, me shitje neto me 23% dhe fitim pas tatimit me 29% nga viti në vit.

Aksionet e kompanisë janë rritur më shumë se 33% që prej fillimit të 2025. /