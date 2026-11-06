Gjetja shqetësuese për platformën që shqetëson Ramën

Komisioni Europian zbulon paraprakisht se algoritmi i TikTok mund të dëmtojë shëndetin mendor
Komisioni Europian publikoi sot gjetjet paraprake se rrjeti social TikTok ka shkelur Aktin e Shërbimeve Dixhitale (DSA) për shkak të efekteve të dëmshme të një algoritmi që i drejton përdoruesit në një rrjedhë të vazhdueshme të përmbajtjes së ngjashme video, duke i mbajtur ata në platformë.
Zyrtarët në Bruksel thonë se algoritmi “Për ty” i TikTok u tregon vazhdimisht përdoruesve përmbajtje video të personalizuara që, nëse lidhen me problemet e shëndetit mendor, vetminë ose imazhin e trupit, mund të dëmtojnë seriozisht shëndetin e tyre mendor, veçanërisht kur bëhet fjalë për njerëz të cenueshëm dhe të mitur.
Rrethi vicioz i TikTok
Hetimi i Komisionit Evropian zbuloi se TikTok dështoi të vlerësonte në mënyrë adekuate rreziqet e algoritmit të tij që i çon përdoruesit në një rreth vicioz të konsumimit të përmbajtjes së ngjashme.
Algoritmi interpreton të dhënat e angazhimit të përdoruesve, siç është koha e kaluar duke parë video dhe numri i pëlqimeve, si dhe shikimi i përsëritur i përmbajtjes rreth humbjes së peshës ose çrregullimeve të të ngrënit, si një sinjal pozitiv dhe vazhdon të rekomandojë materiale të ngjashme.
Përveç kësaj, Komisioni vlerësoi se masat ekzistuese për zbutjen e rrezikut nuk ishin efektive. Mjetet e dizajnuara për të rritur diversitetin e përmbajtjes nuk e zvogëlojnë frekuencën e përmbajtjes video potencialisht të dëmshme, ndërsa opsioni “Nuk jam i interesuar” ka më pak ndikim në algoritëm sesa koha që një përdorues kalon duke parë një video të caktuar.
Komisioni Evropian beson se TikTok duhet të ndryshojë mënyrën se si funksionon burimi i tij duke u mbështetur më shumë në cilësimet e qarta të përdoruesve, të ndalojë përdorimin e kohës së shikimit si tregues kryesor për rekomandimin e përmbajtjes dhe të kryejë teste të rregullta të algoritmit.
TikTok tani ka mundësinë të shqyrtojë dokumentacionin dhe të paraqesë një përgjigje me shkrim për gjetjet paraprake. Paralelisht, do të konsultohet edhe Bordi Evropian i Shërbimeve Dixhitale, sipas faqes zyrtare të internetit të Komisionit Evropian.
Nëse gjetjet paraprake konfirmohen zyrtarisht, Komisioni Evropian mund të nxjerrë një vendim përfundimtar mbi shkeljen dhe të vendosë një gjobë ndaj TikTok deri në gjashtë përqind të xhiros së tij totale vjetore globale.
Kujtojmë se Tik Tik artikulohet shpesh nga Edi Rama si një nxitëse e protestave ndaj tij nëpërmjet algoritmit.