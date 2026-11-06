Papa Leoni niset për një vizitë 12-ditore në Amerikën Latine

Papa Leoni XIV u nis sot nga Roma për një vizitë 12-ditore në Uruguaj, Argjentinë dhe Peru, duke shënuar kështu udhëtimin e tij të gjashtë ndërkombëtar që kur mori detyrën e kreut të Kishës Katolike, njoftoi Vatican News, transmeton Anadolu.
Avioni i kompanisë “ITA Airways”, që transporton Papën dhe gazetarët shoqërues, u nis sot në mëngjes nga Aeroporti Ndërkombëtar “Fiumicino” i Romës, duke filluar një udhëtim të planifikuar nga data 6 deri më 17 nëntor.
Papa pritet të mbërrijë sot pasdite në Aeroportin Ndërkombëtar “Montevideo-Carrasco” në Uruguaj, ku do të zhvillohet një ceremoni zyrtare pritjeje. Programi i tij në kryeqytetin uruguajan do të nisë me një ceremoni mirëseardhjeje në “Sheshin e Pavarësisë”, e ndjekur nga takime me zyrtarë qeveritarë, përfaqësues të shoqërisë civile dhe anëtarë të trupit diplomatik.
Gjithashtu, është planifikuar që Papa të takohet me presidentin e Uruguait, Yamandu Orsi. Pas vizitës në Uruguaj, Papa do të udhëtojë drejt Argjentinës, ku itinerari i tij përfshin ndalesa në Buenos Aires, Kordoba dhe Lujan.
Më pas, ai do të vazhdojë udhëtimin drejt Perusë, ku do të vizitojë qytetet Lima, Chiclayo, Cusco dhe Pucallpa. Gjatë këtij udhëtimi 12-ditor, Papa pritet të kryejë rreth dymbëdhjetë fluturime, të vizitojë 10 qytete dhe të mbajë pothuajse 40 fjalime në gjuhën spanjolle.