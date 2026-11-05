Lansohet Honor X9e s

Produkti më i ri në serinë X të Honor është bërë zyrtare me modelin Honor X9e s.
Pajisja është tashmë e disponueshme në të gjithë Lindjen e Mesme, me një çmim fillestar prej 1,499 SAR (400 dollarë) për versionin e vetëm me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtëse.
Mund t’ju duket i njohur, dhe ka një arsye të mirë për këtë: X9e s është në fakt një version i riemërtuar i Honor Turbo, i cili u lançua në muajin gusht.
X9e s vjen në të njëjtat ngjyra: “Dawn Orange” (portokalli), “Midnight Black” (e zezë) dhe “Glacier White” (e bardhë).
Pajisja është e pajisur me një ekran AMOLED 6,79 inç me rezolucion FHD+, shpejtësi rifreskimi 120 Hz dhe shkëlqim maksimal prej 1 800 nitësh.
Ajo përdor procesorin Snapdragon 6 Gen 4 nga Qualcomm, të shoqëruar me 8 GB RAM dhe 256 GB hapësirë ruajtëse.
Në pjesën e pasme ndodhet kamera kryesore 50 MP dhe një lente me kënd ultra të gjerë prej 5 MP.
Për sa i përket softuerit, pajisja funksionon me MagicOS 10, të bazuar në Android 16, ndërsa bateria ka një kapacitet prej 8 560 mAh dhe mbështet karikimin me fuqi 80 W.