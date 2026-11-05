Rreth 600.000 persona protestuan në mbarë Francën, pjesëmarrja më e madhe e lëvizjes protestuese

Gati 600.000 persona kanë marrë pjesë në demonstratat në mbarë Francën të enjten, sipas një vlerësimi paraprak të Ministrisë së Brendshme, duke shënuar pjesëmarrjen më të madhe që nga fillimi i lëvizjes së protestave, raportoi BFMTV, transmeton Anadolu.
Ky vlerësim tejkalon shifrën prej 550.000 demonstruesish të regjistruar më 17 tetor, 410.000 më 24 tetor dhe 320.000 më 31 tetor.
Konfederata e sindikatave CGT pretendoi se në demonstratat në mbarë vendin morën pjesë afro 1,6 milion protestues, krahasuar me vlerësimin prej 600.000 të Ministrisë së Brendshme.
Sindikatat vlerësuan gjithashtu se në marshimin në Paris, mes shesheve Place de la Republique dhe Place de la Nation, morën pjesë 350.000 persona.
Ministria e Arsimit tha se afro 16 për qind e mësuesve ishin në grevë të enjten, në kuadër të protestave mbarëkombëtare për pagat, fuqinë blerëse dhe shërbimet publike.
Sekretarja e Përgjithshme e CGT-së, Sophie Binet, e cilësoi grevën “jashtëzakonisht efektive” dhe i bëri thirrje qeverisë t’u përgjigjet kërkesave të punëtorëve.
“Asgjë nuk do të na ndalë”, tha ajo gjatë demonstratës në Paris, duke kërkuar rritje të pagave për të gjithë punëtorët dhe rritje prej 10 për qind të pagës minimale.
Kryeministri Sebastien Lecornu njoftoi se të hënën, më 9 nëntor, në rezidencën qeveritare Matignon do të mbahet një “konferencë sociale” me sindikatat dhe organizatat e punëdhënësve, sipas një deklarate të qeverisë.
Greva mbarëkombëtare shkaktoi gjithashtu ndërprerje në shkolla dhe universitete. Ministria e Arsimit të Lartë raportoi ndërprerje në 60 nga 184 institucionet, ndërsa sindikata SNES-FSU vlerësoi se pjesëmarrja në grevë mes personelit të shkollave të mesme të ulëta dhe të larta arriti në 52 për qind.
Policia ndërhyri kundër bllokadave të organizuara nga studentët në disa qytete, përfshirë Parisin dhe Bordonë, raportuan mediat lokale.
Sipas Ministrisë së Brendshme, autoritetet angazhuan 70.000 policë dhe xhandarë për të menaxhuar mobilizimin.
Protestat zhvillohen në një kohë kur vijon një lëvizje studentore e nisur në mesin e shtatorit për kushtet në arsim, financimin dhe personelin.