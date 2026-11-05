Sony prezanton sensorin LYTIA 720 me 50 megapikselë

Kompania japoneze Sony ka prezantuar sensorin e ri të imazhit LYTIA 720, me rezolucion prej 50 megapikselësh, i projektuar për kamerat kryesore të telefonave inteligjentë.
Sensori i ri premton fotografi më cilësore në kushte me ndriçim të dobët, si dhe regjistrim të videove 4K me HDR në 60 kuadro për sekondë.
Sensori CMOS i shtresuar ka përmasa 1/1,56 inç dhe madhësi pikselësh prej 1,0 mikrometri. Ai përdor teknologjinë e Sonyt Ultra High Conversion Gain (UHCG), e cila synon të përmirësojë cilësinë e fotografive në ambiente të errëta, duke reduktuar zhurmën vizuale që shfaqet në imazhe.
Sipas Sonyt, kjo teknologji mundëson uljen e zhurmës së rastësishme me rreth 50 për qind krahasuar me sensorin e mëparshëm LYTIA 700. Kjo pritet të ndihmojë në realizimin e fotografive më të qarta, me më pak kokrrizim dhe më shumë detaje edhe kur ndriçimi është i kufizuar.
Një tjetër veçori e rëndësishme është teknologjia Hybrid Frame-HDR (HF-HDR), e cila mundëson një diapazon dinamik prej 100 decibelësh.
Kjo teknologji kombinon të dhënat e imazhit të regjistruara me ekspozime të ndryshme, duke ruajtur më shumë detaje si në pjesët e errëta, ashtu edhe në zonat me ndriçim të fortë.
Si rezultat, fotografitë pritet të kenë një paraqitje më natyrale, veçanërisht në skena me kontrast të lartë, ku kamerat shpesh humbasin detaje në hijet e thella ose në pjesët tepër të ndriçuara.
LYTIA 720 mbështet gjithashtu regjistrimin e videove 4K me HDR në 60 kuadro për sekondë, duke përfshirë fokusimin automatik në të gjithë pikselët. Sony thotë se optimizimi i qarqeve të konvertimit të sinjalit mundëson këtë funksion duke kufizuar edhe konsumin e energjisë.
Sensori mund të regjistrojë fotografi me rezolucion prej 50 megapikselësh deri në 30 kuadro për sekondë.
Në rezolucionin 12,5 megapikselë, shpejtësia mund të arrijë deri në 90 kuadro për sekondë. Ndërkohë, për videot 4K, sensori mbështet regjistrimin deri në 120 kuadro për sekondë pa HDR, ndërsa me HDR shpejtësia arrin 60 kuadro për sekondë.
Sony ka njoftuar se dërgesat e sensorit për prodhim në masë pritet të fillojnë në fillim të nëntorit 2026. Megjithatë, kompania ende nuk ka bërë të ditur se cilët telefona inteligjentë do ta përdorin këtë sensor të ri.