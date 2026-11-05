Koalicioni saudit shkatërron një raketë balistike të lëshuar drejt rajonit të Medinës

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka njoftuar se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar dhe shkatërruar një raketë balistike të lëshuar nga rebelët Huthi të Jemenit në drejtim të rajonit të Medinës, në pjesën perëndimore të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i koalicionit, Turki al-Maliki njoftoi për interceptimin në një deklaratë të publikuar në platformën amerikane të rrjeteve sociale X. Koalicioni nuk dha detaje lidhur me objektivin e synuar të raketës apo nëse interceptimi shkaktoi ndonjë dëm.
Huthit nuk kanë komentuar deklaratën e koalicionit.
Njoftimi vjen në mes të përshkallëzimit të armiqësive mes Huthive dhe koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, i cili mbështet qeverinë e Jemenit të njohur ndërkombëtarisht.
Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak kundër Huthive që nga marsi i vitit 2015, pasi grupi mori nën kontroll kryeqytetin jemenas Sana dhe pjesë të tjera të vendit në vitin 2014.