Japonia do të ndihmojë Ishujt Solomon për mbajtjen e zgjedhjeve të drejta

Japonia do të ofrojë grante deri në 430 milionë jenë (2,8 milionë dollarë) për të ndihmuar Ishujt Solomon në mbajtjen e zgjedhjeve të drejta, transmeton Anadolu.
Siç raporton Kyodo News, Tokio do t’i ofrojë këshilla teknike dhe ndihmë bordit vendor për menaxhimin e zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve të unifikuara, të planifikuara për vitin 2028, në bashkëpunim me Programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP).
“Duke qenë të vendosur në një pozicion strategjik në Paqësor, forcimi i marrëdhënieve me Ishujt Solomon kontribuon në realizimin e një ‘Indo-Paqësori të lirë dhe të hapur’, të bazuar në sundimin e ligjit”, tha Ministria e Punëve të Jashtme e Japonisë.
Sipas UNDP-së, ky kontribut shënon “një moment të rëndësishëm në bashkëpunimin dypalësh, duke riafirmuar angazhimin e Japonisë ndaj qeverisjes demokratike dhe zhvillimit gjithëpërfshirës në Ishujt Solomon”.
Agjencia e OKB-së shtoi se po zgjeron mbështetjen që këtij vendi të Paqësorit tashmë i është ofruar nga Australia, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian (BE).
Masa e fundit e Tokios shihet si pjesë e përpjekjeve të saj për të forcuar lidhjet me vendet ishullore të Paqësorit, ku Kina po rrit ndikimin e saj.
Kryeministri i Ishujve Solomon, Matthew Wale, i cili mori detyrën në muajin maj, ka sinjalizuar një largim nga qëndrimi pro-Kinës i paraardhësve të tij të fundit.
Pas marrjes së detyrës, ai njoftoi se qeveria e tij do ta rishqyrtonte marrëveshjen gjatë vizitës së tij në Australi në qershor.