Japonia miraton rinisjen e operacioneve të centralit bërthamor më të madh në botë

Autoritetet japoneze miratuan sot rinisjen e operacioneve të centralit bërthamor më të madh në botë, hapi i parë i këtij lloji që nga fatkeqësia e Fukushimës në vitin 2011, raportoi Kyodo News, transmeton Anadolu.
Vendimi i referohet Reaktorit Nr. 6 në centralin “Kashiwazaki-Kariwa”, i cili pritet të rikthehet në funksion në mars 2026, pasi guvernatori provincial i Niigatës, Hideyo Hanazumi dha miratimin e tij.
Objekti me kapacitet 8,2 gigavatë, që përmban shtatë reaktorë, ka qenë jashtë funksionit që nga viti 2012 pas shkrirjes së mbrojtjeve në “Fukushima Daiichi” të shkaktuar nga një cunami. Qeveria japoneze e mbështet rinisjen, duke e cilësuar energjinë bërthamore si “burim energjie të qëndrueshëm dhe pa karbon”.
Kompania “Tokyo Electric Power Company” (TEPCO) e përshkroi vendimin si një shtyllë të rëndësishme të operacioneve të saj, duke thënë se do të rrisë të ardhurat që mund të ndihmojnë në kompensimin e të prekurve nga aksidenti i Fukushimës.
Tani guvernatori do të konsultohet me asamblenë lokale, e cila fillon sesionin e saj mujor më 2 dhjetor. Nëse asambleja e miraton projektin, qeveria qendrore do të njoftohet se procedurat lokale janë përfunduar. Një raport i shkurtit nga komiteti teknik i prefekturës nuk gjeti probleme sigurie në përputhshmërinë e centralit pas një rishikimi të plotë të sigurisë.
Vetëm Reaktori Nr. 6 është përgatitur për rinisje, me karburant bërthamor tashmë të instaluar. Nëse procesi ecën pa probleme, ai do të vihet në punë deri në fund të marsit 2026.