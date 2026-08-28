Japonia shënon rritje të lindjeve në gjysmën e parë të vitit për herë të parë në 11 vjet

Numri i foshnjave të lindura në Japoni u rrit në gjysmën e parë të vitit 2026, duke shënuar rritjen e parë për këtë periudhë në 11 vjet, transmeton Anadolu.
Numri i lindjeve ndërmjet janarit dhe qershorit u rrit me 0,8 për qind krahasuar me një vit më parë, në 342.068, raportoi agjencia e lajmeve Kyodo, duke cituar Ministrinë e Shëndetësisë.
Rritja e moderuar pasoi një prirje të zgjatur rënëse që kishte nisur pas vitit 2015.
Pavarësisht rritjes së shënuar në shifrat paraprake, Japonia vazhdon të përballet me një krizë demografike të shkaktuar nga plakja e shpejtë e shoqërisë dhe rënia afatgjatë e nivelit të lindshmërisë.
Popullsia e përgjithshme e Japonisë, përfshirë banorët e huaj, ishte 123,7 milionë, rreth 563.000 më pak se një vit më parë.
Popullsia e shtetasve japonezë ra nën 120 milionë për herë të parë në më shumë se katër dekada, duke u ulur me 917.000, në 119.736.483.
Rënia vjetore ishte më e madhja që nga fillimi i regjistrimit të të dhënave në vitin 1968.
Rënia natyrore e popullsisë së vendit është thelluar pasi numri vjetor i vdekjeve vazhdon të tejkalojë numrin e lindjeve, me rreth 1,59 milionë vdekje krahasuar me rreth 670.000 lindje.
Ndërkohë, numri i banorëve të huaj të regjistruar u rrit me 354.000, në një rekord prej 4 milionë, duke ndihmuar në zbutjen e mungesës kronike të fuqisë punëtore.
Autoritetet qeveritare kanë vazhduar të zgjerojnë shtesat për fëmijët dhe programet e mbështetjes së familjeve në përpjekje për të adresuar tkurrjen e fuqisë punëtore vendase.