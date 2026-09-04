Jemen, forcat e lidhura me qeverinë përleshen me Huthit në perëndim të vendit

Forcat e Rezistencës Kombëtare të lidhura me qeverinë e Jemenit njoftuan se janë përfshirë në përleshje të rënda me Huthit në jug të Hodeidah, një provincë strategjike bregdetare e Detit të Kuq në Jemenin perëndimor, transmeton Anadolu.
Përleshjet erdhën ndërsa Huthit u përpoqën të përparonin drejt malit Dabbas në Hodeidah jugore, thanë forcat në një deklaratë të transmetuar nga agjencia e tyre e lajmeve e “2 December” të enjten në mbrëmje.
Zhvillimet vijnë në mes të një përshkallëzimi ushtarak në Jemenin perëndimor të enjten midis forcave qeveritare dhe Huthive, përfshirë përleshje, si dhe sulme me raketa balistike dhe me dronë.
Luftimet kanë rifilluar që nga fillimi i korrikut në disa provinca, përfshirë Maribin në Jemenin qendror dhe Al-Jawf në veri, si dhe Al-Dhalean dhe Taizin.
Jemeni ishte nën një qetësi relative që nga prilli 2022 pas gati 12 vitesh lufte midis forcave qeveritare, të mbështetura nga një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite, dhe Huthit të mbështetur nga Irani, të cilët morën kontrollin e kryeqytetit Sana dhe pjesë të mëdha të vendit në vitin 2014.
Që nga fundi i vitit 2023, pas fillimit të luftës në Gaza, Huthit janë përfshirë gjithnjë e më shumë në armiqësitë rajonale, duke nisur sulme ndaj Izraelit dhe anijeve tregtare në Detin e Kuq, ndërsa ripërtëritja e luftimeve të fundit ka ngritur frikën e një rikthimi të konfliktit në shkallë të plotë në Jemen.