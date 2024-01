Jemenasit dënojnë sulmet e SHBA-së dhe Britanisë në mes të tensioneve në rritje

Dhjetëra mijëra jemenas u mblodhën në qytete të ndryshme të premten, ndërsa udhëheqësit e tyre denoncuan sulmet e fundit ajrore të SHBA-së dhe Britanisë në vendin e tyre.

Në një operacion brenda natës, SHBA dhe Britania kryen sulme të shumta ajrore mbi objektivat jemenase, duke përshkallëzuar konfliktin rajonal të shkaktuar nga gjenocidi i Izraelit në Gaza.

Mohammed Ali Al-Houthi, një anëtar i Këshillit të Lartë Politik të Houthi, iu drejtua turmave, duke dënuar sulmet e SHBA si “terrorizëm” dhe duke etiketuar Shtetet e Bashkuara si “Djall”. Lëvizja Ansar Allah filloi sulmet në korsitë e anijeve, duke lëshuar dronë dhe raketa drejt objektivave izraelite në përgjigje të krimeve të luftës të forcave sioniste në Gaza.

Zëdhënësi Houthi deklaroi qëllimin e tyre për të synuar të gjitha anijet që shkojnë në Izrael, duke paralajmëruar kompanitë ndërkombëtare të transportit që të mos përdorin portet izraelite. Huthit, pjesë e “Boshtit të Rezistencës” të lidhur me Iranin, kanë vënë në shënjestër interesat izraelite dhe amerikane, duke i mbajtur SHBA-në, aleatin më të ngushtë të Izraelit, pjesërisht përgjegjëse për krizën dhe reagimin e gjerë të Izraelit.

Al-Houthi theksoi, “Sulmet tuaja ndaj vendit tonë janë terrorizëm” dhe vuri në dyshim nëse SHBA po mbrohej apo po vepronte si një entitet terrorist.

Në një përshkallëzim të mëtejshëm, grupi i rezistencës irakiane Harakat Al-Nujaba, deklaroi se interesat amerikane dhe vendet aleate me SHBA-në nuk do të ishin më të sigurta. Në kryeqytetin e Jemenit, Sanaa, protestuesit në mënyrë simbolike shkelën flamujt izraelit dhe amerikan.

Sipas Uashingtonit, forcat amerikane dhe aleate janë përballur me mbi 130 sulme në Irak dhe Siri që nga 17 tetori, duke rritur tensionet në rajon. Situata mbetet e rrjedhshme ndërsa protestat vazhdojnë dhe dinamikat gjeopolitike evoluojnë.

Massive protest in Yemen following US terrorist attack.

The US is delusional if it thinks the people of Yemen can be deterred by US terrorism. pic.twitter.com/zpqr1nxHJJ

— Hassan Mafi ‏ (@thatdayin1992) January 12, 2024