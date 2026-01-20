Jemeni përballet me krizën më të rëndë ushqimore që nga viti 2022

Jemeni po hyn në një fazë të rrezikshme të mungesës së ushqimit, me më shumë se gjysmën e popullsisë – rreth 18 milionë njerëz – që pritet të përballen me uri të rëndë në fillim të vitit 2026, paralajmëron organizata humanitare International Rescue Committee (IRC).
Sipas të dhënave të reja nga sistemi ndërkombëtar i monitorimit të urisë, edhe një milion persona të tjerë janë në rrezik të urisë kërcënuese për jetën. Situata po përkeqësohet nga shkurtimi i ndihmave, përplasjet e reja të armatosura dhe kolapsi ekonomik në vend.
Drejtoresha e IRC-së në Jemen, Caroline Sekyewa, tha se përkeqësimi po ndodh me shpejtësi alarmante. Ajo theksoi se shumë familje po detyrohen të bëjnë zgjedhje të dëshpëruara, madje disa prindër po mbledhin bimë të egra për të ushqyer fëmijët.
Sipas saj, kriza mund të parandalohet nëse donatorët veprojnë urgjentisht dhe rrisin ndihmën financiare për familjet më të varfra.
Situata humanitare përkeqësohet edhe nga tensionet politike dhe ushtarake. Në muajt e fundit, përplasjet mes forcave të mbështetura nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ato të mbështetura nga Arabia Saudite kanë rritur pasigurinë në jug të vendit.
Analistët paralajmërojnë se rivalitetet e pazgjidhura dhe konfliktet për ndikim dhe burime mund ta zhysin sërish Jemenin në një luftë më të gjerë, duke e thelluar edhe më shumë krizën e urisë. /mesazhi