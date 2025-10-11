Gazeta Jerusalem Post ka nderuar Presidentin amerikan Donald Trump për rolin e tij kyç në arritjen e marrëveshjes së paqes mes Izraelit dhe Hamasit, e cila shënon fillimin e një faze të parë të armëpushimit pas dy vitesh luftë në Gaza.
Në një artikull të publikuar në 11 tetor 2025, gazeta thekson se Trump ka luajtur një rol të rëndësishëm në ndërmjetësimin e marrëveshjes, duke përfshirë çështjen e lirimit të pengjeve dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës në Gaza.
Për më tepër, Trump është ftuar të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes në Egjipt, duke theksuar angazhimin e tij në procesin e paqes në Lindjen e Mesme. /mesazhi
Jerusalem Post nderon Trumpin për arritjen e marrëveshjes së paqes në Gaza
Gazeta Jerusalem Post ka nderuar Presidentin amerikan Donald Trump për rolin e tij kyç në arritjen e marrëveshjes së paqes mes Izraelit dhe Hamasit, e cila shënon fillimin e një faze të parë të armëpushimit pas dy vitesh luftë në Gaza.