Jo si në Shqipëri: kryebashkiaku përballë policisë për të mbrojtur protestuesit!

Bally Bagayoko është në vijën e parë të protestave të studentëve francezë,
Mes videove që qarkulluan më shumë në rrjetet sociale gjatë protestave të mëdha studentore të së martës në Francë, njëra prej tyre kishte në qendër Bally Bagayoko, kryebashkiakun e periferisë pariziene Saint-Denis.
Në video, Bagayoko shfaqet me kostum dhe kravatë, i rrethuar nga të rinj me fytyra të mbuluara, të cilët i hedhin pika uji në sy për t’ua lehtësuar dhimbjen e shkaktuar nga gazi lotsjellës i përdorur nga policia.
Bagayoko është anëtar i partisë së ekstremit të majtë “La France insoumise” dhe gjatë javës së fundit është bërë një nga figurat më të njohura në vend për mbështetjen që u ka dhënë nxënësve të shkollave të mesme që protestojnë.
Ai ka marshuar çdo ditë së bashku me studentët, me synimin për t’u dhënë më shumë legjitimitet kërkesave të tyre dhe për të ulur mundësinë e përplasjeve me policinë, e cila ka reaguar me një forcë të veçantë ndaj protestave.
Bagayoko është filmuar duke u vendosur fizikisht mes dy palëve për të parandaluar ndërhyrjen e policisë ndaj protestuesve, por edhe duke u kërkuar të rinjve të ruajnë qetësinë përmes megafonit.
Prania e tij është bërë aq e dallueshme, sa gjatë ditëve të fundit ai është ftuar në radio dhe televizione për të folur mbi protestat.
Shembullin e tij e kanë ndjekur edhe kryebashkiakë dhe deputetë të tjerë të “La France insoumise”, të cilët janë filmuar duke ndërhyrë për të penguar përplasjet mes policisë dhe protestuesve.
Nuk është rastësi që pikërisht kryebashkiaku i Saint-Denis është bërë një nga figurat më të njohura të protestave.
Saint-Denis është një nga periferitë më të rëndësishme të Parisit, në veri të kryeqytetit, me një histori të gjatë administratash të së majtës radikale dhe është kthyer tashmë në një nga qendrat kryesore të protestave studentore.
Bagayoko ka lindur në Francë nga prindër me origjinë nga Mali dhe është rritur në Saint-Denis. Ai u zgjodh kryebashkiak në mars të këtij viti, duke fituar që në raundin e parë me 50.7 për qind të votave.
Në muajt e parë të mandatit të tij, ai u përqendrua veçanërisht te politikat për të rinjtë dhe strehimin. Në maj, ai shkaktoi debat me vendimin për të hequr nga muri i zyrës së tij portretin e presidentit Emmanuel Macron, i cili ndodhet në zyrat publike franceze, njësoj si portreti i Presidentit të Republikës në zyrat shtetërore në Itali.
Bagayoko e shpjegoi vendimin si një protestë ndaj asaj që ai e konsideronte paaftësi të shtetit francez për të investuar burime dhe energji në reduktimin e pabarazive sociale mes qyteteve të mëdha dhe banlieue-ve, periferive ku jetojnë kryesisht emigrantë ose francezë të brezit të tretë e të katërt dhe ku nivelet e varfërisë dhe papunësisë janë mbi mesataren kombëtare.
Kryebashkiaku ka kritikuar në mënyrë të veçantë mungesën e fondeve për shkollat, një nga çështjet që qëndrojnë në themel të protestave studentore të ditëve të fundit.
Ndër shkollat e para që iu bashkuan protestës, e cila nisi nga liceu Saint-Exupéry në Créteil, në juglindje të Parisit, ishte edhe Paul-Éluard në Saint-Denis, ku kishte studiuar vetë Bagayoko.
Nxënësit e kësaj shkolle, disa prej të cilëve që prej vitit 2023 kanë publikuar në një profil në rrjetin X fotografi dhe video të gjendjes së godinës, kanë denoncuar praninë e minjve dhe buburrecave në klasa, mungesën e ujit të rrjedhshëm në disa tualete, tavane që shemben dhe rrjedhje uji në pjesë të ndryshme të godinës.
Ata kanë ngritur gjithashtu shqetësimin për mungesën kronike të mësuesve dhe stafit tjetër shkollor. Javën e kaluar, porta e godinës u shkatërrua nga studentët që protestonin dhe disa prej tyre u arrestuan.
Pikërisht në këtë kontekst, Bagayoko tha se kishte vendosur të ndërhynte në protesta për t’u dhënë të rinjve një përgjigje “politike dhe jo policore”. Por krahas popullaritetit, qëndrimi i kryebashkiakut ka sjellë edhe shumë kritika.
Në fillim të protestave, një video ku ai shihej duke zhvendosur një kazan mbeturinash që ishte përfshirë nga flakët pranë liceut Paul-Éluard, ndërsa rreth tij protestuesit duartrokisnin, u përdor nga politikanë dhe media të ekstremit të djathtë për të argumentuar se kryebashkiaku dhe partia e tij po nxisnin studentët drejt veprimeve shkatërruese dhe të dhunshme.
Bagayoko u mbrojt duke shpjeguar se në të vërtetë po e zhvendoste kazanin për të parandaluar që zjarri të dëmtonte portën e shkollës, një veprim që, sipas tij, e kishte kryer edhe në raste të tjera.
Disa ditë më vonë, në një intervistë, ai tha se në disa raste, përballë reagimit të forcave të rendit, dhuna “mund të jetë e ligjshme”. Pas kësaj deklarate, policia nisi një hetim ndaj tij për nxitje të kryerjes së një vepre penale.
Edhe në këtë rast, Bagayoko u mbrojt duke theksuar se dhuna duhet dënuar dhe shmangur, por shtoi se ajo është e kuptueshme kur vjen si përgjigje ndaj një represioni të dhunshëm policor.
Ai iu referua edhe historisë franceze, duke argumentuar se evolucioni i shoqërisë në Francë, është shoqëruar në disa raste, “për fat të keq”, edhe me përdorimin e dhunës, duke përmendur Revolucionin Francez.
Rasti i Bally Bagayokos sjell në vëmendje një rol të pushtetit vendor që në shumë vende europiane mund të jetë politikisht i debatueshëm, por që në thelb tregon se një kryebashkiak mund ta shohë veten edhe si ndërmjetës mes qytetarëve dhe shtetit, veçanërisht kur bëhet fjalë për probleme konkrete të komunitetit që drejton.
Në Shqipëri, kjo pamje duket shumë më e largët. Pushteti vendor prej kohësh është parë më tepër si një zgjatim i pushtetit qendror sesa si një mburojë e qytetarëve përballë tij.
Kryebashkiakët rrallë shfaqen në anën e protestuesve kur përplasen me vendimet e qeverisë dhe në shumë raste, interesat politike të pushtetit kanë lënë në plan të dytë interesat konkrete të komuniteteve që ata drejtojnë.
Dallimi nuk qëndron vetëm te ideologjia politike e një kryebashkiaku, por te koncepti i rolit që ai zgjedh të luajë: të jetë zëdhënës i qeverisë në qytet apo përfaqësues i qytetarëve përballë qeverisë.
Në Saint-Denis, Bally Bagayoko ka zgjedhur hapur të dytën, duke u vendosur fizikisht mes protestuesve dhe policisë. \tesheshi