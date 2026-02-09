Jordania dënon masat e Izraelit që synojnë thellimin e kontrollit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar

Jordania denoncoi masat e miratuara nga kabineti i sigurisë i Izraelit të dielën që synonin thellimin e kontrollit izraelit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar, duke i përshkruar ato si “të paligjshme”, një “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare” dhe një sulm ndaj të drejtës së palestinezëve për një shtet të pavarur, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria e Punëve të Jashtme e Jordanisë iu përgjigj masave, të cilat përfshijnë shfuqizimin e një ligji të epokës jordaneze që ndalonte shitjen e tokës palestineze te hebrenjtë në Bregun Perëndimor.
Ministria tha se Jordania “dënon fuqimisht vendimet dhe masat e paligjshme izraelite të miratuara për të imponuar sovranitet të paligjshëm izraelit, për të forcuar aktivitetin e vendbanimeve dhe për të imponuar një realitet të ri ligjor dhe administrativ në Bregun Perëndimor të pushtuar”.
Hapat përbëjnë “një shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, një minim të zgjidhjes me dy shtete dhe një sulm ndaj të drejtës së patjetërsueshme të popullit palestinez për të krijuar shtetin e tyre të pavarur dhe sovran në vijat e 4 qershorit 1967 me Kudsin e pushtuar si kryeqytet”, duke shtuar se Izraeli “nuk ka sovranitet mbi tokën e pushtuar palestineze”, thuhet në deklaratë.
Jordania përsëriti “refuzimin dhe dënimin absolut” të masave të njëanshme, të paligjshme dhe të pavlefshme në Bregun Perëndimor dhe paralajmëroi se politikat e qeverisë së ekstremit të djathtë të Izraelit nxisin cikle dhune dhe paqëndrueshmërie në rajon.
Ministria i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të përmbushë përgjegjësitë e saj ligjore dhe morale dhe të detyrojë Izraelin dhe qeverinë e tij ekstremiste të ndalojë përshkallëzimin e rrezikshëm në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe deklaratat nxitëse të zyrtarëve të saj.
Më herët të dielën, kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi masa që ndryshojnë kuadrin ligjor dhe civil në Bregun Perëndimor të pushtuar për të forcuar kontrollin izraelit.