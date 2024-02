Julian Assange do të vdesë nëse ekstradohet në SHBA, thotë gruaja e tij

Stella Assange, gruaja e themeluesit të burgosur të WikiLeaks-it, Julian Assange tha se burri i saj tashmë vuan nga shumë probleme shëndetësore dhe se “ai do të vdesë” nëse ekstradohet në SHBA nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar, raporton Anadolu.

“Nëse ai ekstradohet, ai do të futet në një vrimë ferri aq të thellë sa kam frikë se nuk do të mund ta shoh më atë”, tha ajo në një konferencë për media në Londër përpara seancës dëgjimore të javës së ardhshme në të cilën Gjykata Supreme do të shpallë vendimin përfundimtar në një seancë dyditore që fillon më 20 shkurt.

“Nuk ka asnjë mundësi për të apeluar”, tha Stella Assange duke shtuar se duke qenë se të gjitha rrugët ligjore do të merrnin fund, ekipi i tyre ligjor “do të paraqesë patjetër dhe menjëherë një kërkesë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut (ECHR).

Pas vitesh betejash ligjore në Britaninë e Madhe, qeveria amerikane ka bindur me sukses autoritetet gjyqësore se publikuesi 52-vjeçar duhet të gjykohet në një gjykatë amerikane. Ai është akuzuar për 17 akuza për spiunazh për publikimin e gjysmë milioni dokumentesh të klasifikuara ushtarake në lidhje me luftërat në Irak dhe Afganistan. Ai përballet me 175 vjet burg për akuzat e ngritura nga qeveria amerikane.

Kryeredaktori aktual i WikiLeaks-it, Kristinn Hrafnsson, gjithashtu iu drejtua mediave, duke thënë se rezultati i lëndës do të ketë “implikime serioze për lirinë e medias për të gjithë në mbarë botën”. “Ne po shohim një pandemi anti-media tani dhe e shohim atë duke u përhapur. Lufta për Julian-in është luftë për gazetari”, u shpreh ai.

Duke komentuar një aplikim të mundshëm në ECHR në rast të një vendimi negativ nga Gjykata e Lartë, Hrafnsson tha se ata do të duhet të veprojnë shpejt, nga frika se qeveria e Mbretërisë së Bashkuar mund ta vendosë Assange në një avion ekstradimi menjëherë pas vendimit.

Ekipi ligjor i Assange konfirmon se klientit të tyre nuk i është lejuar ende të paraqitet personalisht si në rastin me seancën e mëparshme. “Shpresoj që gjykata t’i lejojë Julian-it të marrë pjesë në seancën e tij përfundimtare në këtë lëndë”, tha gruaja e tij. Hera e fundit që Assange u lejua të paraqitej personalisht dhe të dilte nga burgu ishte më 6 janar 2021. “Ai ishte i sëmurë në dhjetor dhe kërkoi të vizitonte një mjek, gjë që iu refuzua. Ai do të vdesë nëse ekstradohet”, tha Stella Assange.

Avokatët thonë se argumentet e tyre do të paraqiten në ditën e parë të seancës dyditore dhe nëse ai fiton çështjen ligjore, atij do t’i jepet e drejta për një “apelim të plotë”. Ata thonë se klienti i tyre nuk mund të ekstradohet dhe të dërgohet në një vend që dëshiron ta vrasë, duke iu referuar një raporti të “Yahoo News”, i cili pretendonte se CIA po komplotonte për ta rrëmbyer ose vrarë atë në vitin 2017.

Megjithëse, qeveria amerikane nuk i ka komentuar zyrtarisht akuzat, shefi i atëhershëm i CIA-s dhe ish-sekretari amerikan i shtetit, Mike Pompeo tha se të 30 ish-zyrtarët e CIA-s që folën për “Yahoo News” duhet të ndiqen penalisht.