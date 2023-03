Juventusi me fitore të madhe ndaj Sampdorias

Për 2-0 u përkujdes Adrien Rabiot (26’), pasi Fabio Miretti e gjeti atë në mënyrë perfekte.

Por, më pas ishte radha e Sampdorias, që realizoi dy gola për dy minuta.

Goli i parë për mysafirët u realizua nga Tommaso Augello në minutën e 31-të, duke u dhënë zemër bashkëlojtarëve.

Për 2-2 në listën e realizatorëve u fut Filip Djuricic (32’), që u asistua nga Alessandro Zanoli.

Në pjesën e dytë, Juventusi ishte sërish më dominues, dhe për të rikthyer epërsinë u përkujdes Rabiot, që realizoi në minutën e 64-të dhe ishte goli i tij i dytë në këtë ndeshje.

Mirëpo, pesë minuta më vonë, Zonja e Vjetër mund të kishte epërsinë prej dy golash (4-2), nëse Dusan Vlahovic nuk do të dështonte nga pika e bardhë.

Megjithatë, Binaconerët ia dolën ta shënonin edhe të katërtin, pasi Matias Soule shënoi me kokë në minutën e 90+4-të.

Pas javës së 26-të, Juventusi është ngjitur në vendin e shtatë me 38 pikë, ndërsa në xhiron e 27-të do takohet me Interin.