Ka nisur të shkruajë dhe kjo një histori politike: a mund të jetë dhe kryeministre një ditë?!

Një shpjegim mbi veten në politikë i neomalësores
Deputetja Marjana Koçeku, e cila rreth një muaj më parë u largua nga Partia Socialiste, ka folur për angazhimin e saj si deputete e pavarur në një intervistë për median holandeze de Volkskrant.
E pyetur për largimin nga PS-ja, Koçeku u shpreh se vendimi erdhi pas një sërë pakënaqësish të akumuluara ndër vite, duke shtuar se kritikat dhe shqetësimet e saj nuk u morën parasysh nga drejtuesit e partisë.
Duke folur për protestat kombëtare, të cilat kanë hyrë në ditën e 44-t, deputetja u shpreh se pret që pjesëmarrja në tubime të rritet, pasi sipas saj, pakënaqësitë e qytetarëve janë të mëdha.
Gjatë intervistës, Koçeku foli edhe për ambiciet e saj politike, duke mos përjashtuar mundësinë që në të ardhmen të synojë deri dhe postin e kryeministres, lënë kjo e nënkuptuar.
Ka një muaj e gjysmë që ka qenë e trazuar në Shqipëri. Shkaku i menjëhershëm i të ashtuquajturit “revolucion flamingo” është ndërtimi i një resorti në një rezervat natyror të mbrojtur. Është një plan i hartuar nga dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner, të cilin thuhet se e ka hartuar në konsultim me kryeministrin Edi Rama. Raportet në lidhje me ndërtimin e këtyre hoteleve luksoze po nxisin pakënaqësi të vazhdueshme në lidhje me kulturën politike në vendin ballkanik…
Deri tani, mijëra deri në dhjetëra mijëra shqiptarë kanë dalë në rrugë për më shumë se 40 ditë, duke arritur një kulm prej 250,000. Ata e dinë se mbështeten nga Marjana Koçeku, një e sapoardhur në politikën shqiptare. Kryeministri iu afrua personalisht aktivistes 25-vjeçare një vit më parë për ta pyetur nëse donte të kandidonte për Partinë e tij Socialiste, shpjegon ajo në telefon. Ajo fitoi një vend në parlament, por kur shpërthyen protestat në shkallë të gjerë, dyshimet e saj u rritën.
Në ditën e pesëmbëdhjetë të protestave, ajo jep dorëheqjen. Ajo ulet në vendin e saj me të. Deputetja e pavarur është aktualisht me familjen e saj në malet përreth Liqenit të Komanit pranë Shkodrës, ku drejtonte një agroturizëm ekologjik përpara karrierës së saj politike, me të cilën u bë e njohur (ndërkombëtarisht).
Pse vendosët të largoheni nga partia?
Largimi im ishte një grumbullim pakënaqësie. U bëra aktiviste në moshë të re dhe hyra në politikë sepse shpresoja të bëja një ndryshim në çështje të rëndësishme si mjedisi, ekologjia dhe turizmi i qëndrueshëm. Por shpejt u bë e qartë se zëri im kritik nuk u vlerësua nga udhëheqja e partisë sime.
Më anashkaluan plotësisht temat që më prekin shumë, siç është ndotja e lumit Drin, nga vij unë. Kur dolën në dritë skandalet e mëdha mjedisore që rrethonin resortin e Kushner-it, kuptova se duhej të mbështesja politika që në fakt shkatërrojnë mjedisin. Ky ishte kufiri im moral.
A nuk mund ta kishit parashikuar këtë kur iu bashkove PS-së?
Rama më kontaktoi pasi e kisha përballur në podcast-in e tij me problemet me të cilat po përballet rajoni im: një problem i madh me mbeturinat, një mungesë totale të rrugëve dhe energjisë elektrike të mirë, sepse qeveria e tij dhe të gjitha qeveritë para saj thjesht na kishin harruar.
Nuk ka qenë kurrë ëndrra ime të bëhesha politikane. Gjithmonë kam qenë një kundërshtare e ashpër e pushtetit në pushtet dhe kam protestuar kundër tyre që nga ditët e mia studentore. Kur u bashkova me Partinë Socialiste, ata përreth meje ishin kundër meje. Por e shihja këtë si detyrën time morale, pjesërisht sepse përfaqësimi politik ishte mjaft i paimagjinueshëm për një grua të re nga një rajon i izoluar dhe patriarkal.
Për më tepër, shumë të rinj hynë në parlament atë vit. Sinqerisht mendova: ndoshta ky është momenti ynë.
Protestat vazhdojnë, edhe për sa kohë?
Pres që ata vetëm të rriten. Elita jonë politike e ka humbur plotësisht kontaktin me realitetin dhe nuk ka asnjë ide se çfarë kalojnë njerëzit në jetën e tyre të përditshme. Protestuesit me të drejtë po kërkojnë ndryshim. Këto protesta kanë të bëjnë me sundimin e ligjit, demokracinë e vërtetë dhe refuzimin për ta lënë vendin tonë të plaçkitet. Ne do t’i përmbahemi fort idealeve tona.
Në një letër të hapur drejtuar Ramës, ju i kërkuat atij të jepte dorëheqjen. Çfarë duhet të ndodhë për të ndryshuar sistemin politik?
Kjo kërkon shumë më tepër sesa vetëm largimin e një njeriu. Ligji aktual zgjedhor mbron rendin e vendosur, i cili është thelbësisht i kalbur dhe i shërben vetëm interesave të një grupi shumë të vogël. Ne kemi nevojë për njerëz në parlament që janë aty për shkak të kompetencave të tyre, jo për shkak të besnikërisë së tyre të verbër ndaj një udhëheqësi partie.
Partive të reja politike duhet t’u jepet një shans i drejtë. Kam respekt të madh për partitë e pakta të reja kritike që hynë së fundmi në parlament nëpërmjet zgjedhjeve dhe tani po mbështesin protestat. Një diversitet më i madh politik do ta bëjë demokracinë tonë më të shëndetshme, më autentike dhe më të gjallë.
Por ndryshimi i madh do të duhet të vijë nga poshtë. Qytetarët shqiptarë, dhe veçanërisht diaspora jonë, aktualisht po tregojnë një angazhim shumë më të madh ndaj ndryshimeve demokratike sesa e gjithë elita politike. Sistemi duhet të ndryshojë dhe të fillojë të funksionojë për qytetarët; nuk ka rrugë tjetër.
Në letrën drejtuar Ramës, ju shkruat edhe për një paralajmërim që ai ju kishte dhënë…
Nuk dua të them shumë për këtë, por ai më dërgoi një mesazh se do të përfundoj vetëm, pa besimin e popullsisë apo të mbështetësve të mi në male. Përgjigja ime ndaj tij ishte e thjeshtë: Jam mësuar të qëndroj vetëm. E vetmja gjë që ka vërtet rëndësi për mua tani është se e kam mbyllur derën pas meje dhe jam e lirë. Për fat të mirë, nëna ime nuk ka rrjete sociale, kështu që nuk sheh asnjë nga agresionet dhe ngjyrimet politike që janë përhapur rreth meje që nga largimi im.
Kohët e fundit udhëtuat për në Bruksel për një takim me anëtarë të Parlamentit Europian. Çfarë prisni prej tyre?
Evropa duhet të jetë shumë më kritike ndaj qeverisë shqiptare. Procesi i anëtarësimit nuk duhet të jetë një strategji thjesht gjeopolitike apo një çështje burokratike e plotësimit të kritereve. BE-ja aktualisht po flet vetëm me Kryeministrin dhe elitën politike, por duhet të angazhohet edhe në dialog me popullsinë dhe shoqërinë civile shqiptare. Rreth 92 përqind e shqiptarëve janë pro-evropianë sepse besojmë në vlerat evropiane si drejtësia, transparenca dhe sundimi i ligjit, por kjo nuk do të thotë që ne mbështesim qeverinë tonë.
A po flasim këtu me udhëheqësin e ardhshëm të Shqipërisë?
Ambicia ime është më e madhe se kurrë, por tani për tani e gjej më të rëndësishme t’i përkushtohem vendit tim si deputete e pavarur e Parlamentit. Në fund të fundit, koha do të tregojë se kush mbijeton dhe kush jo. Por një gjë është e sigurt: ky nuk është fundi!