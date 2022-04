Ka pirë një muaj ujë në lukth të thatë: Ja ndryshimet në trup

FRESKI DHE SHËNDET

Për disa ditë, gruaja kishte konsumuar gjënë lukth të thatë, menjëherë pasi ishte zgjuar dhe kishte filluar të ndihet më e “lehtë”. Kishte përshtypjen se trupi detoksohet më shpejt.

METABOLIZËM TË SHPEJTË

Ajo shpjegon se urinë nuk e kishte ndier në çdo orë. Nevoja për të konsumuar midis shujtave ishte zhdukur, ndërsa që kishte më shumë energji.

HUMBJE NË PESHË

Kur ajo kishte ndaluar së ndjeri urinë për çdo orë, ajo edhe kishte konsumuar më pak. Falë rrjedhës së energjisë, kishte dëshirën për t’u marrë edhe me ushtrime.

PA PROBLEME ME URTHIN

Gruaja që rrëfen rreth përvojës që kishte konsumuar ujin në lukth të thatë për një muaj po ashtu bën me dije se kishte pasur probleme me urthin, të djegurat në gjoks dhe stomak, derisa kishte pasur edhe probleme me tretjen, e këto ndjenja tashmë për të i takonin së kaluarës.