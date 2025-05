Kabineti izraelit miraton zgjerimin e ofensivës në Gaza

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu dhe kabineti i tij i luftës kanë miratuar zgjerimin e ofensivës në Gaza, sipas transmetuesit publik izraelit Kan, duke vënë në pikëpyetje mundësinë e heqjes së bllokadës dy mujore ndaj territorit palestinez të rrethuar, raporton Aljazeera.

Më herët, Netanyahu premtoi në një video të publikuar në Telegram se Izraeli do të arrijë “fitoren e plotë” në Gaza dhe se do ta përfundojë operacionin ushtarak “në mënyrë vendimtare”.

Sipas gazetës The Times of Israel, kabineti ka miratuar gjithashtu plane për një ofensivë të zgjeruar tokësore, por ajo nuk do të nisë para përfundimit të udhëtimit të ardhshëm të Donald Trump në Arabinë Saudite, Katar dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, që do të zhvillohet nga data 13 deri më 16 maj. /mesazhi