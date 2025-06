Kadrijaj: VV-ja s’i pranoi ofertat tona

Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadrijaj, pas takimit me liderët ka treguar se Lëvizja Vetëvendosje nuk ka pranuar asnjë ofertë të partive parlamentare që ishin në opozitë, për dalje nga ngërçi në Kuvend.

Kadrijaj deklaroi se deputetët do të bëjnë shkelje kushtetuese, në qoftë se votojnë të dielën komisionin për votim të fshehtë për pozitën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës.

“Partia jonë ka qenë ajo që e kemi dërguar kërkesën në Gjykatën Kushtetuese dhe në fakt kjo Gjykatë po të mos kishte material se nuk është shkel kushtetuta nuk do ta pranonin fare si lëndë, por e kanë pranuar dhe i kemi kërkuar që nesër të mos vazhdojë me procedurat e njëjta. Sepse, deri tash e kemi pasur dhe e kemi konsideruar që ka shkelje të Kushtetutës, prej nesër nëse vazhdohet me praktikat e njëjta, këta po e shkelin qëllimshëm Kushtetutën. Erdhëm me shpresë në këtë takim, por po shohim që nuk ka shpresë, nuk ka konsensus. Partia në pushtet nuk e ka pranuar asnjë ofertë që e kemi ofruar. Është e çuditshme se aty ku ju konvenon që me një aktgjykim të vitit 2014 që i jepet e drejta partisë së parë për ta zgjedhur kryeparlamentarin, po e shfrytëzojnë të drejtën e tyre për atë kandidat. Por me interpretimin tjetër të Kushtetueses, janë munduar me shtrembëru plot pika të këtij aktgjykimi, mos me pranu asgjë – as afatin 30 ditor, as shkeljen për ndryshimin e mënyrës së votimit”, tha ajo para gazetarëve.