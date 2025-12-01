Kaja Kallas: Nëse Putin nuk ndalohet, nuk do ndalet

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, bëri thirrje për bashkëpunim më të fortë me vendet e Mesdheut Jugor, duke paralajmëruar se lufta e Rusisë në Ukrainë përbën “një kërcënim ekzistencial” për Evropën.
Deklaratat erdhën gjatë një takimi ministror në Barcelonë, ku u prezantua Pakti i ri i BE-së për Mesdheun.
Kallas theksoi rëndësinë gjithnjë e më të madhe strategjike të Mesdheut, duke u shprehur se Evropa po përballet me “ndryshime që tundin themelet”.
Ajo paralajmëroi urgjencën e ndalimit të agresionit rus. “Lufta e Rusisë në Ukrainë është kërcënim ekzistencial. Nëse (Presidenti rus Vladimir) Putin nuk ndalohet, ai nuk do të ndalet”.
Sipas saj, objektivat e BE-së mund të arrihen vetëm përmes “partneriteteve më të forta, më shumë bashkëpunim dhe duke punuar së bashku si të barabartë”. Pakti i ri synon të thellojë bashkëpunimin në fusha si ekonomia, infrastruktura digjitale, energjia, arsimi, shkëmbimet kulturore dhe startup-et, raportojnë mediet ndërkombëtare.
Kallas paralajmëroi edhe për kërcënimet e përbashkëta të sigurisë në Mesdhe, duke përmendur “anijet e flotës së hijeve” që ndihmojnë Rusinë të shmangë sanksionet, e që mund të shërbejnë si platforma për dronë dhe sulme, si dhe përbëjnë rrezik mjedisor.
Sa i përket stabilitetit rajonal, shefja e diplomacisë së BE nënvizoi situatën në Gaza, duke theksuar se “stabiliteti i Gazës është prioritet për të gjithë” dhe se BE-ja ka detyrimin të mbështesë procesin e paqes. /abcnews