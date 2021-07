Kalimi nga Windows 7 në 11 kërkon instalim nga e para

Edhe pse Microsoft nuk e ka konfirmuar vetë këtë gjë, zbulimi i Lenovo për një instalim të nga e para të Windows 11-ës nuk duhet tju çudisë.

Një hapësirë suporti në uebsajtin e Lenovo në lidhje me Windows 11, thoshte se përdoruesit e Windows 7 duhet të bëjnë një instalim të pastë nga e para për të kaluar në versionin e fundit të sistemit operativ.

Kalimi do të jetë falas dhe përdoruesit ekzistues me një licencë aktive Windows 7 nuk do të paguajnë asgjë.

Megjithatë Microsoft ka siguruar përdoruesit se programet dhe aplikacionet e Windows 7 do të vijojnë të funksionojnë në Windows 11. Normalisht ata që nuk duan të bëjnë instalim të pastër, mund të kalojnë fillimisht në Windows 10 dhe më pas në Windows 11 si një alternativë jetike. /PCWorld