Kalın në Kiev: Vazhdimi i procesit të Stambollit, kyç për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

Vazhdimi i procesit të Stambollit për paqe mund të luajë “rol kyç” në përfundimin e luftës Rusi-Ukrainë, tha të shtunën vonë zëdhënësi i presidentit turk, İbrahim Kalın, raporton Anadolu Agency (AA).

Komentet nga Kalın erdhën pasi ai u takua me presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe kreun e stafit të presidentit të Ukrainës Andrei Yarmak në Kiev, ku shkoi për të diskutuar luftën në vazhdim dhe marrëdhëniet Ukrainë-Turqi.

“Vazhdimi i procesit të Stambollit, në veçanti, mund të luajë rol kyç në përfundimin e kësaj lufte. Ne po punojmë gjithashtu intensivisht për këtë”, tha Kalın për AA.

“Ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje të mëdha për t’i dhënë fund luftës tani e tutje. Sepse nuk do të ketë fitues në këtë luftë. Ukraina dhe Rusia do të humbasin të dyja”, tha ai.

“Dhe jo vetëm këto dy vende, por edhe vendet e rajonit do të ndikohen negativisht dhe tregjet globale do të ndikohen negativisht”, shtoi zëdhënësi presidencial.

Duke theksuar se përfundimi i luftës përmes negociatave dhe dialogut është “qëllimi parësor” i tyre, ai tha: “Por sigurisht, sa më gjatë të vazhdojë lufta, aq më të vështira bëhen kushtet. Situata është bërë më urgjente, veçanërisht në aspektin e përfundimit të sulmeve kundër civilëve”.

Ai theksoi se gjatë vizitës së tij në Kiev ka pasur diskutime të gjera për evakuimin dhe hapjen e një korridori humanitar, veçanërisht në Mariupol.

Zëdhënësi presidencial shtoi se Zelenskyy e vlerësoi mbështetjen e Turqisë për Ukrainën dhe e falënderoi atë për diplomacinë e saj të ekuilibruar dhe qasjen që i jep përparësi negociatave.

Nevoja për të krijuar një korridor humanitar

“Vazhdimi i konflikteve dhe sulmeve nga Rusia e bën procesin (negociator) më të vështirë”, tha Kalın, veçanërisht me zbulimin e varreve masive dhe imazheve që dolën në Bucha, Irpin dhe Mariupol.

“Kemi nevojë urgjente për ngritjen e një korridori humanitar dhe evakuimin e civilëve dhe ushtarëve të plagosur. Përpjekjet tona në këtë drejtim vazhdojnë”, tha ai.

“Ne po vlerësojmë gjithashtu se çfarë roli do të luajë OKB-ja këtu. Ne po intensifikojmë përpjekjet tona si në planin dypalësh, ashtu edhe në koordinim me OKB-në, për realizimin e këtyre evakuimeve”, shtoi ai.

– Kontaktet me Rusinë

I pyetur nëse Turqia do të zhvillojë një takim me palën ruse pas vizitës së tij në Ukrainë, Kalın tha: “Sigurisht, kontaktet tona me Rusinë vazhdojnë siç e dini”.

“Ne do të vazhdojmë të jemi në kontakt me palën ruse, sepse, për t’i bashkuar të dyja palët rreth një tavoline dhe për të parandaluar konfliktet, është e nevojshme të ruhet kontakti me palën ruse”, shtoi ai.

Të paktën 2.899 civilë janë vrarë dhe 3.235 të tjerë janë plagosur në Ukrainë që nga fillimi i luftës me Rusinë më 24 shkurt, sipas vlerësimeve të OKB-së.

Shifra e vërtetë dyshohet të jetë shumë më e lartë.

Më shumë se 5,4 milionë njerëz kanë ikur në vende të tjera, kurse rreth 7,7 milionë janë zhvendosur brenda vendit, tregojnë të dhënat nga agjencia e OKB-së për refugjatët. /aa