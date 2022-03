Kalin për luftën në Ukrainë: Turqia është e gatshme të mirëpresë të dy liderët

Turqi: Zëdhënësi i Presidencës, Ibrahim Kalin deklaroi se në luftën Rusi-Ukrainë, Turqia i mbajti të hapura kanalet e komunikimit me të dyja palët dhe ishte e gatshme të bashkonte liderët e dy vendeve në një takim.

Kalin mori pjesë në transmetimin e drejtpërdrejtë të kanalit televiziv me bazë në Katar, “Al Jazeera” dhe iu përgjigj pyetjeve në lidhje me luftën Rusi-Ukrainë.

Pyetjes nëse një marrëveshje paqeje është e mundur në luftën Rusi-Ukrainë, Kalin iu përgjigj duke thënë: “Ne të gjithë po përpiqemi ta arrijmë këtë. Presidenti ynë ka pasur dy biseda telefonike me (presidentin ukrainas Vladimir) Zelenskiy dhe (presidentin rus Vladimir) Putin që nga fillimi i kësaj lufte. Ne mundemi. Ne provojmë gjithçka që kemi mundësi.”

Kalin tha se ministri i Jashtëm, Mevlut Çavusoglu shkoi gjithashtu në Moskë dhe Ukrainë për të zhvilluar bisedime me homologët e tij, duke shtuar se Çavusoglu ishte një nga ministrat e paktë të jashtëm që shkoi në Moskë kohët e fundit.

Duke thënë se po përpiqen t’i japin fund kësaj lufte duke përdorur kanale të ndryshme, Kalin theksoi se mes Putinit dhe Zelenskit ka mosmarrëveshje në qëndrimet e “Donbasit” dhe Krimesë.

Kalin theksoi se presidenti Recep Tayyip Erdogan është i gatshëm të sigurojë takimin e liderëve të Rusisë dhe Ukrainës dhe tha se negociatat midis palëve në Bjellorusi u zhvilluan në një “nivel teknik”.

Duke rikujtuar se takimi i parë në nivel politik u mbajt në Forumin Diplomatik të Antalisë, Kalın tha: “Ajo që na duhet tani është një takim në nivel strategjik midis dy liderëve, Putin dhe Zelenskiy”.

Ai vuri në dukje se një marrëveshje paqeje midis Rusisë dhe Ukrainës mund të jetë “e mundur” dhe shtoi: “(Marrëveshja e paqes) Është e mundur, por kur dhe si? ​​Kjo është pyetja e vërtetë. Në një moment do të duhet që kjo të ndodhë. Edhe pse atje nuk ka marrëveshje përfundimtare me shkrim në këtë pikë, ekipet negociuese po afrohen gjithnjë e më shumë.”

“Ndërsa ata vazhdojnë punën e tyre dhe afrojnë qëndrimet e tyre me njëri-tjetrin, mendoj se gjasat për takimin e dy liderëve do të rriten. Sepse një marrëveshje e përhershme paqeje, një armëpushim i përhershëm mund të arrihet vetëm me këtë takim të nivelit strategjik”, tha Kalin.

Duke theksuar se kjo luftë ka dy dimensione për Rusinë, ushtarake dhe ekonomike, zëdhënësi i Presidencës tha: “Unë besoj se Putini po i shqyrton të gjitha këto opsione, duke parë mundësitë e ndryshme për arritjen e një lloj marrëveshjeje që do ta mbajë Rusinë në një pozicion të fortë dhe në të njëjtën kohë do të pranojë një marrëveshje paqeje.”

“Është e vështirë të thuhet se kur, ku ose sa larg duhet të shkojë kjo derisa liderët të takohen dhe Rusia të pranojë një marrëveshje paqeje. Megjithatë, besoj se sa më gjatë të vazhdojë kjo, aq më shumë dëme serioze do t’i shkaktohen ushtrisë ruse dhe ekonomisë ruse”, tha Kalin.

Kalin tha se është gjithmonë e vështirë të arrihet një marrëveshje paqeje dhe theksoi se mund të ndihmojnë në zgjidhjen e këtyre problemeve me anë të diplomacisë.

Duke u shprehur se vende të tjera kanë mbajtur qëndrime të ndryshme kundër Rusisë, Kalin vazhdoi: “Ne i dimë ndjenjat e vendeve të tjera dhe qëndrimet që ato mbajnë. Megjithatë, ne besojmë se duhet ta mbajmë të hapur komunikimin me Rusinë. Nëse të gjithë djegin marrëdhëniet me Rusinë, kush do bisedojë me ta në fund të ditës? Me këtë besim ne i mbajmë kanalet e komunikimit hapur.”

“Për shembull, falë këtyre kontakteve, ne mbajtëm ngushticat dhe Detin e Zi jashtë kësaj lufte. Deti i Zi është mjaft i sigurt për kalimin e anijeve luftarake. Ne gjithashtu arritëm të paktën një armëpushim dhe disa evakuime në Mariupol dhe gjetkë”, tha zëdhënësi turk.

Ibrahim Kalin shtoi se ministri i Mbrojtjes Kombëtare, Hulusi Akar është në komunikim të vazhdueshëm me homologët e tij në lidhje me evakuimet dhe ndihmën humanitare. /trt