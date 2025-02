Kallas dhe Kos: Kosova ka treguar angazhim për parimet demokratike

Përfaqësuesja e Lartë e BE-së për Politikë të jashtme e siguri, Kaja Kallas, dhe komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, duke folur për zgjedhjet parlamentare të mbajtura në Kosovë më 9 shkurt 2025, kanë deklaruar se Bashkimi Evropian pret që të formohen Kuvendi dhe Qeveria e re dhe se do të vazhdojnë ta mbështesin Kosovën në rrugën e saj për të arritur integrimin evropian.

Në këtë deklaratë, ata theksuan se populli i Kosovës ka ushtruar të drejtën e tij demokratike për të votuar në zgjedhjet parlamentare të rregullta. Bashkimi Evropian ka dërguar një Mision Vëzhgues Zgjedhor (EOM) për të monitoruar procesin zgjedhor dhe për të ofruar rekomandime pas zgjedhjeve.

Në deklaratën e tyre, Kallas dhe Kos shprehen se zgjedhjet ishin të qeta dhe konkurruese, me pjesëmarrjen e të gjitha grupeve dhe aplikimin e një ligji të ri zgjedhor. Ata vlerësojnë se fushata ishte aktive dhe se procesi zgjedhor ka treguar angazhim të fortë për parimet demokratike.

Po ashtu, ata theksuan se Bashkimi Evropian pret që Kuvendi dhe Qeveria e re të formohen në përputhje me vullnetin e popullit dhe se do të vazhdojnë të mbështesin autoritetet e Kosovës në rrugën e saj për të arritur integrimin evropian, përfshirë zbatimin e angazhimeve të saj, sidomos në lidhje me marrëdhëniet me Serbinë dhe forcimin e sundimit të ligjit.

Në fund, ata e vlerësuan kërkesën e Kosovës për anëtarësim në BE, duke shtuar se Komisioni Evropian është i gatshëm të ofrojë një opinion për këtë kërkesë sa herë që Këshilli ta kërkojë atë.

Po ashtu kanë bërë thirrje që Kosova të angazhohet përgjegjshëm në bashkëpunim rajonal dhe t’i zbatojë marrëveshjet.

“I bëjmë thirrje autoriteteve në Kosovë që të angazhohen në bashkëpunim rajonal të përgjegjshëm dhe të intensifikojnë përpjekjet për të forcuar sundimin e ligjit dhe administratën publike, si dhe për të mbrojtur lirinë e shprehjes. Progresi në normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë është mënyra e vetme për që Kosova të arrijë progres në rrugën e saj europiane. Kosova pritet të implementojë angazhimet e saj që rrjedhin nga Marrëveshja për Rrugën e Normalizimit, si dhe të gjitha marrëveshjet e Dialogut të kaluara pa vonesa apo kushte të tjera. Nuk ka alternativë për Dialogun të lehtësuar nga BE. Kosova dorëzoi një kërkesë për anëtarësim në BE në dhjetor 2022. Komisioni mbetet në dispozicion për të përgatitur një Opinioni mbi kërkesën për anëtarësim të Kosovës sa herë që Këshilli ta kërkojë atë”, thuhet në deklaratë.