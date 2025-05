Kallas në veri: Gjykata është duke funksionuar për kthimin e gjyqtarëve serbë

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian për Punë të Jashtme dhe Politikë të Sigurisë, Kaja Kallas të premten po zhvillon vizitë në veri të vendit.

Ajo fillimisht ka vizituar Gjykatën Themelore në veri të Mitrovicës.

Në takim është edhe Albert Zogaj kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Kallas ka thënë se Gjykata është duke funksionuar për kthimin e gjyqtarëve serbë.

Ajo ka thënë se në këtë takim me kryetarin e KGJL-së kanë diskutuar për këtë temë.

“Gjykata është duke funksionuar për kthimin e gjyqtarëve serb, në takim me kryetarin e KGJK-së kemi diskutuar për ketë temë. Jam këtu ne vizite, për mua është e rëndësishme te flas me komunitetit ndërkombëtar, dhe ata lokal se si e shohin situatën ne veri te vendit, qe te informohemi ne mënyrë te duhur. Njëra pale thotë kështu pala tjetër ndryshe. Është e rëndësishme qe këtu janë forcat ndërkombëtare, ata duhet te flasin me qytetarët që e ardhmja të jetë me perspektive për qytetaret”, ka deklaruar Kallas për tëvë1.