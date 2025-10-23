Kamionçinat Ford që “amerikanët nuk i panë kurrë”

Ford ka prodhuar një gamë të gjerë kamionçinash për tregun amerikan, por disa modele të veçanta kurrë nuk arritën në SHBA.
Në Brazil, Ford F-1000 u bë i famshëm për kapacitetin e tij të ngarkesës dhe përdorimin e motorëve të përshtatur për karburante alternative.
Po ashtu, Ford Pampa, një kamionçinë e lehtë me bazë nga Corcel II, ofroi për herë të parë opsionin 4×4 në segmentin e tij.
Një tjetër model i suksesshëm për Amerikën Latine ishte Ford F-4000, që u përdor gjerësisht në bujqësi e ndërtim për shkak të qëndrueshmërisë.
Në Afrikën e Jugut, Ford Bantam dhe Cortina 3000 Leisure Bakkie u kthyen në simbole të transportit praktik dhe ekonomik.
Ndërkohë, në Australi, Ford Falcon UTE mbeti një ikonë për më shumë se pesë dekada, duke kombinuar komoditetin e një makine me funksionalitetin e një kamionçine.
Këto modele tregojnë se Ford shpesh ka përshtatur produktet e tij sipas tregut lokal. Megjithatë, për adhuruesit amerikanë, ato mbeten makina “të ndaluara” që kurrë nuk i panë në rrugët e tyre.