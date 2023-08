Kanada, evakuimet në Territoret Veriperëndimore për shkak të zjarreve po përballen me vështirësi

Njoftohet se në provincën e Territoreve Veriperëndimore të Kanadasë ka pasur probleme në fluturimet e evakuimit, të cilat nisën me zjarret e vazhdueshme në pyje, transmeton Anadolu.

Zjarret, rreth 15 kilometra në veriperëndim të Yellowknife, pritet të arrijnë në qytet deri nesër, raportoi BBC.

Teksa zjarret pyjore në Territoret Veriperëndimore po lëvizin drejt Yellowknife, ku jetojnë rreth 20.000 njerëz, banorët e qytetit u paralajmëruan të largoheshin nga zona dhe u tha se kishte vështirësi gjatë fluturimeve të tyre evakuuese.

Ndërsa atyre që prisnin në radhë për orë të tëra në shi për t’u evakuuar, u është thënë të vinin përsëri me arsyetimin se nuk kishte vend ​​në avionë, dy linjat ajrore kryesore të vendit, Air Canada dhe WestJet, ishin në qendër të kritikave për shkak të “rritjes së çmimeve të biletave”.

Amy Kennedy, një zyrtare qeveritare, tha se deri në 400 njerëz të tjerë mund të pranohen në fluturimet e evakuimit nga Yellowknife deri në mesditë me kohën lokale.

“Ne e kuptojmë se kjo është jashtëzakonisht zhgënjyese për ata që kanë pritur në radhë për orë të tëra dhe do të duhet të rreshtohen përsëri nesër,” tha Kennedy.

Jennifer Young, Drejtoreshë e Çështjeve të Korporatave në Departamentin e Shtetit për Çështjet Komunale dhe Komunitare të Territoreve Veriperëndimore, tha se 10 avionë u larguan nga Yellowknife me 1.500 pasagjerë dje dhe se shpresojnë se 22 avionë me 1.800 pasagjerë do të ngrihen sot dhe se fluturimet do të vazhdojnë edhe nesër.

Linjat ajrore kritikohen për “rritje të çmimeve të biletave ajrore”

Banorët akuzuan Air Canada dhe WestJet për “rritje të çmimeve të fluturimeve jashtë qytetit dhe ngarkimin e tarifave të riprogramimit për pasagjerët me fluturime për në Yellowknife”.

Një zëdhënës i Air Canada për CBC News tha se “Fluturimet janë kufizuar për shkak të zjarreve dhe kompania ka anuluar fluturimet e planifikuara për nesër”.

WestJet tha gjithashtu se rregulloi tarifat për të shmangur “rritje të çmimeve” dhe hoqi dorë nga tarifat e riprogramimit për njerëzit që udhëtonin në Yellowknife.

– Evakuimet filluan dje

Për shkak të zjarreve të vazhdueshme në pyje që po i afrohen qytetit Yellowknife, dje ka nisur evakuimi i banorëve të rajonit.

Duke theksuar se katër vendbanime në Yellowknife janë në rrezik të lartë, autoritetet paralajmëruan banorët e qytetit që të evakuojnë këto zona deri pasditen e sotme.

Thuhet se ata që nuk mund të evakuohen nga toka ose që janë në grupin e rrezikut të lartë për shkak të problemeve shëndetësore do të referohen për evakuim ajror.

Ndërkaq, deri më 16 gusht, në Kanada kanë vazhduar 1.067 zjarre pyjore dhe 21 mijë kilometra katrorë sipërfaqe janë djegur në vend këtë vit.