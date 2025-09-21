Kanada njeh shtetin e Palestinës, ofron partneritet për paqen në rajon

Kryeministri kanadez, Mark Carney, ka njoftuar se vendi i tij e njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës, si dhe është zotuar për partneritet për të ndërtuar paqen midis Palestinës dhe Izraelit, transmeton Anadolu.
“Kanadaja njeh shtetin e Palestinës dhe ofron partneritetin tonë në ndërtimin e premtimit të një të ardhme paqësore si për Shtetin e Palestinës ashtu edhe për Shtetin e Izraelit”, shkroi Carney në platformën sociale të kompanisë amerikane X përpara Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Njoftimi vjen pas deklaratës së mëparshme të Kanadasë për qëllimin për të njohur Palestinën gjatë sesionit të 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së në shtator të vitit 2025.
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në New York fillon të martën dhe zgjat deri më 29 shtator.
Më parë, Kanadaja tha se “njeh të drejtën palestineze për vetëvendosje dhe mbështet krijimin e një shteti palestinez sovran, të pavarur, të qëndrueshëm, demokratik dhe territorialisht të afërt”.